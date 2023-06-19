«Реал» объявил о переходе нападающего Хоселу
Воспитанник мадридцев Хоселу, выступавший в прошлом сезоне за барселонский «Эспаньол», перешел в состав «Реала».
Реал
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Воспитанник мадридцев Хоселу, выступавший в прошлом сезоне за барселонский «Эспаньол», перешел в состав «Реала».
Мадридский «Реал» на своём официальном сайте объявил о трансфере нападающего Хоселу.
Хоселу перешёл в «Реал» на правах аренды. У мадридского клуба есть опция выкупа 33-летнего нападающего по окончании следующего сезона.
Хоселу сыграл за «Эспаньол» 38 матчей во всех турнирах в прошедшем сезоне, отметившись в них 17 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Хоселу станет последним трансфером в текущее трансферное окно.