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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
13:37 (мск), источник: Sportmail.ru

«Реал» объявил о переходе нападающего Хоселу

Воспитанник мадридцев Хоселу, выступавший в прошлом сезоне за барселонский «Эспаньол», перешел в состав «Реала».

Реал
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Источник: Reuters

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте объявил о трансфере нападающего Хоселу.

Хоселу перешёл в «Реал» на правах аренды. У мадридского клуба есть опция выкупа 33-летнего нападающего по окончании следующего сезона.

Хоселу сыграл за «Эспаньол» 38 матчей во всех турнирах в прошедшем сезоне, отметившись в них 17 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Хоселу станет последним трансфером в текущее трансферное окно.

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«Реал» объявил о переходе нападающего Хоселу
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