«Реал» объявил о переходе нападающего Хоселу

Хоселу перешёл в «Реал» на правах аренды. У мадридского клуба есть опция выкупа 33-летнего нападающего по окончании следующего сезона.

Хоселу сыграл за «Эспаньол» 38 матчей во всех турнирах в прошедшем сезоне, отметившись в них 17 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.