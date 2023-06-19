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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
13:30 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: Тибо Куртуа недоволен Тедеско

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа недоволен тренером сборной Бельгии Доменико Тедеско.

БельгияОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По сообщению бельгийского издания Het Laatste Nieuws, Куртуа недоволен тем, что в отсутствие травмированного Кевина де Брюйне капитаном сборной Бельгии был не он, а Ромелу Лукаку. В команде также говорят о недовольстве Тибо ротацией.

18 июня вратарь пропустил собрание команды в отеле, и это вызвало удивление среди партнеров по команде.

Также отмечается, что Куртуа некоторое время играл с воспалением в колене. Вероятно, 20 июня в матче с Эстоний место вратаря сборной Бельгии займет Матц Зельс из «Страсбура».

В феврале 2023 года сборную Бельгии возглавил немецкий тренер Доменико Тедеско, который ранее трениовал «РБ Лейпциг», московский «Спартак» и «Шальке-04».

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