СМИ: Тибо Куртуа недоволен Тедеско
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа недоволен тренером сборной Бельгии Доменико Тедеско.
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа недоволен тренером сборной Бельгии Доменико Тедеско.
По сообщению бельгийского издания Het Laatste Nieuws, Куртуа недоволен тем, что в отсутствие травмированного Кевина де Брюйне капитаном сборной Бельгии был не он, а Ромелу Лукаку. В команде также говорят о недовольстве Тибо ротацией.
18 июня вратарь пропустил собрание команды в отеле, и это вызвало удивление среди партнеров по команде.
Также отмечается, что Куртуа некоторое время играл с воспалением в колене. Вероятно, 20 июня в матче с Эстоний место вратаря сборной Бельгии займет Матц Зельс из «Страсбура».
В феврале 2023 года сборную Бельгии возглавил немецкий тренер Доменико Тедеско, который ранее трениовал «РБ Лейпциг», московский «Спартак» и «Шальке-04».