СМИ: Тибо Куртуа недоволен Тедеско

По сообщению бельгийского издания Het Laatste Nieuws, Куртуа недоволен тем, что в отсутствие травмированного Кевина де Брюйне капитаном сборной Бельгии был не он, а Ромелу Лукаку. В команде также говорят о недовольстве Тибо ротацией.

18 июня вратарь пропустил собрание команды в отеле, и это вызвало удивление среди партнеров по команде.

Также отмечается, что Куртуа некоторое время играл с воспалением в колене. Вероятно, 20 июня в матче с Эстоний место вратаря сборной Бельгии займет Матц Зельс из «Страсбура».