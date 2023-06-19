СМИ: владельцы «Ромы» заблокировали переход игрока сборной России

«Руководство итальянского клуба высоко оценивало российского голкипера и было готово вступить в переговоры с “Краснодаром”. Но запрет на ведение переговоров наложили американские владельцы “Ромы” из-за политической ситуации», — добавил источник «Чемпионата».

24-летний Сафонов сыграл за «Краснодар» 36 матчей в прошедшем сезоне, пропустив в них 52 гола и 11 раз сыграв «на ноль». Контракт воспитанника клуба с краснодарцами рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает голкипера и капитана «Краснодара» в 16 миллионов евро.