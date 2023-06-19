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13:04 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: владельцы «Ромы» заблокировали переход игрока сборной России

Американские владельцы «Ромы» наложили запрет на переговоры с «Краснодаром» по вратарю Матвею Сафонову.

Краснодар
Рома
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Источник: РИА "Новости"

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов попал в сферу интересов итальянской «Ромы».

По информации «Чемпионата», в римском клубе рассматривали возможность летнего трансфера россиянина, но американские владельцы «Ромы» заблокировали потенциальный переход.

«Руководство итальянского клуба высоко оценивало российского голкипера и было готово вступить в переговоры с “Краснодаром”. Но запрет на ведение переговоров наложили американские владельцы “Ромы” из-за политической ситуации», — добавил источник «Чемпионата».

24-летний Сафонов сыграл за «Краснодар» 36 матчей в прошедшем сезоне, пропустив в них 52 гола и 11 раз сыграв «на ноль». Контракт воспитанника клуба с краснодарцами рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает голкипера и капитана «Краснодара» в 16 миллионов евро.

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