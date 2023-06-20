«Вест Хэм» отклонил второе предложение «Арсенала» по Райсу в размере £ 90 млн

По данным источника, «канониры» предложили «молотобойцам» £ 90 млн в сумме — £ 75 млн гарантированных денег и еще £ 15 млн в виде бонусов.

«Молотобойцы» считают, что условия выплаты бонусов, предложенные «Арсеналом», труднодостижимые. Кроме того, «Вест Хэм» по-прежнему полагает, что в гонку за Райса включится «Манчестер Сити». Клуб рассчитывает получить за своего капитана £ 100 млн.