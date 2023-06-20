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19:31 (мск), источник: Sportmail.ru

«Вест Хэм» отклонил второе предложение «Арсенала» по Райсу в размере £ 90 млн

«Вест Хэм» не принял второе предложение «Арсенала» о приобретении полузащитника Деклана Райса, сообщает Daily Mail.

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Источник: Reuters

По данным источника, «канониры» предложили «молотобойцам» £ 90 млн в сумме — £ 75 млн гарантированных денег и еще £ 15 млн в виде бонусов.

«Молотобойцы» считают, что условия выплаты бонусов, предложенные «Арсеналом», труднодостижимые. Кроме того, «Вест Хэм» по-прежнему полагает, что в гонку за Райса включится «Манчестер Сити». Клуб рассчитывает получить за своего капитана £ 100 млн.

В прошедшем сезоне АПЛ Деклан Райс принял участие в 37 матчах, забил четыре гола и сделал две голевые передачи. Также футболиста признали лучшим игроком Лиги конференций, которую выиграл «Вест Хэм».

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 «Вест Хэм» отклонил второе предложение «Арсенала» по Райсу в...
Источник: «Манчестер Сити» близок к подписанию игрока «Челси»
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