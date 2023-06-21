Ди Мария вернется в «Бенфику» спустя 13 лет

По информации источника, 35-летний аргентинец обсуждает с португальским клубом финальные детали контракта, который будет рассчитан на один сезон.

Ди Мария уже выступал за «Бенфику» с 2007 по 2010 год. За три сезона полузащитник провел 121 матч, в которых забил 15 мячей и отдал 28 результативных передач. В Португалии Ди Мария выиграл национальный чемпионат и дважды становился обладателем национального кубка.