Ди Мария вернется в «Бенфику» спустя 13 лет
Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария в ближайшее время подпишет контракт с «Бенфикой». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
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Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария в ближайшее время подпишет контракт с «Бенфикой». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, 35-летний аргентинец обсуждает с португальским клубом финальные детали контракта, который будет рассчитан на один сезон.
Ди Мария уже выступал за «Бенфику» с 2007 по 2010 год. За три сезона полузащитник провел 121 матч, в которых забил 15 мячей и отдал 28 результативных передач. В Португалии Ди Мария выиграл национальный чемпионат и дважды становился обладателем национального кубка.
В минувшем сезоне Ди Мария выступал за «Ювентус». Он провел за туринский клуб 40 матчей, в которых забил восемь голов и сделал семь результативных передач. Его контракт с «Ювентусом» истекает 30 июня.