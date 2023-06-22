Эдин Джеко покинет «Интер» и продолжит карьеру в Турции
Нападающий «Интера» Эдин Джеко станет игроком турецкого «Фенербахче». Об этом сообщает журналист Николо Скира.
Нападающий «Интера» Эдин Джеко станет игроком турецкого «Фенербахче». Об этом сообщает журналист Николо Скира.
37-летний босниец отказался от продления контракта с миланским клубом ради двухлетнего соглашения с «Фенербахче». Сообщается, что зарплата Джеко в Стамбуле с учетом бонусов составит пять миллионов евро в год. Футболист уже прибыл в турецкую столицу для прохождения медосмотра и подписания контракта.
Джеко выступал за «Интер» с 2021 года. За миланский клуб он провел 101 матч, в котором забил 31 гол и отдал 15 результативных передач. Вместе с «Интером» Джеко дошел до финала Лиги чемпионов, где «черно-синие» уступили «Манчестер Сити» (0:1).
В минувшем сезоне «Фенербахче» занял второе место в чемпионате Турции, уступив восемь очков чемпиону «Галатасараю». Ожидается, что в ближайшее время клуб возглавит итальянский специалист Винченцо Монтелла.