Эдин Джеко покинет «Интер» и продолжит карьеру в Турции

37-летний босниец отказался от продления контракта с миланским клубом ради двухлетнего соглашения с «Фенербахче». Сообщается, что зарплата Джеко в Стамбуле с учетом бонусов составит пять миллионов евро в год. Футболист уже прибыл в турецкую столицу для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Джеко выступал за «Интер» с 2021 года. За миланский клуб он провел 101 матч, в котором забил 31 гол и отдал 15 результативных передач. Вместе с «Интером» Джеко дошел до финала Лиги чемпионов, где «черно-синие» уступили «Манчестер Сити» (0:1).