«Аль-Наср» планирует расстаться с двумя легионерами
Футбольный клуб «Аль-Наср» планирует расстаться с двумя игроками в летнее трансферное окно. Об этом сообщает инсайдер Санти Ауна в одной из своих соцсетей.
Футбольный клуб «Аль-Наср» планирует расстаться с двумя игроками в летнее трансферное окно. Об этом сообщает инсайдер Санти Ауна в одной из своих соцсетей.
По информации источника, саудовская команда нацелена продать бразильского полузащитника Луиса Густаво и аргентинского футболиста Пити Мартинеса. Клуб готовится к объявлению о трансфере полузащитника лондонского «Челси» Хакима Зиеша, а также планирует договориться о переходе Марсело Брозовича из миланского «Интера».
В чемпионате Саудовской Аравии действует лимит на легионеров. Для заявки марокканца Зиеша и хорвата Брозовича «Аль-Насру» необходимо убрать из нее двух других иностранных футболистов.