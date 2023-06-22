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11:33 (мск), источник: Sportmail.ru

«Аль-Наср» планирует расстаться с двумя легионерами

Футбольный клуб «Аль-Наср» планирует расстаться с двумя игроками в летнее трансферное окно. Об этом сообщает инсайдер Санти Ауна в одной из своих соцсетей.

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Источник: Reuters

По информации источника, саудовская команда нацелена продать бразильского полузащитника Луиса Густаво и аргентинского футболиста Пити Мартинеса. Клуб готовится к объявлению о трансфере полузащитника лондонского «Челси» Хакима Зиеша, а также планирует договориться о переходе Марсело Брозовича из миланского «Интера».

В чемпионате Саудовской Аравии действует лимит на легионеров. Для заявки марокканца Зиеша и хорвата Брозовича «Аль-Насру» необходимо убрать из нее двух других иностранных футболистов.

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