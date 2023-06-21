«Аль-Хиляль» согласовал переход защитника «Челси» Кулибали

32-летний защитник сборной Сенегала перейдет в «Аль-Хиляль». Саудовский клуб уже достиг устной договоренности с «Челси» о переходе Кулибали, а также согласовал с ним условия трехлетнего контракта. Зарплата Кулибали составил 30 млн евро в год.

Кулибали — четвертый игрок, который отправится из «Челси» в Саудовскую Аравию в это трансферное окно. Ранее в «Аль-Иттихад» перешел полузащитник Нголо Канте, «Аль-Ахли» согласовал трансфер полузащитника Хакима Зиеша, а «Аль-Наср» договорился о трансфере вратаря Эдуара Менди.

Кулибали перешел в «Челси» летом 2022 года из «Наполи». Лондонский клуб заплатил за игрока 38 млн евро. Сенегалец провел за «Челси» 32 матча, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.