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13:14 (мск), источник: Sportmail.ru

«Аль-Хиляль» согласовал переход защитника «Челси» Кулибали

Защитник «Челси» Калиду Кулибали продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

32-летний защитник сборной Сенегала перейдет в «Аль-Хиляль». Саудовский клуб уже достиг устной договоренности с «Челси» о переходе Кулибали, а также согласовал с ним условия трехлетнего контракта. Зарплата Кулибали составил 30 млн евро в год.

Кулибали — четвертый игрок, который отправится из «Челси» в Саудовскую Аравию в это трансферное окно. Ранее в «Аль-Иттихад» перешел полузащитник Нголо Канте, «Аль-Ахли» согласовал трансфер полузащитника Хакима Зиеша, а «Аль-Наср» договорился о трансфере вратаря Эдуара Менди.

Кулибали перешел в «Челси» летом 2022 года из «Наполи». Лондонский клуб заплатил за игрока 38 млн евро. Сенегалец провел за «Челси» 32 матча, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

По итогам минувшего сезона «Аль-Хиляль» занял третье место в чемпионате Саудовской Аравии.

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