Нголо Канте стал игроком «Аль-Иттихада»

Источник: Социальные сети ФК "Аль-Иттихад"

32-летний француз подписал с чемпионом Саудовской Аравии контракт на четыре года. Зарплата футболиста в «Аль-Иттихаде» составит 25 млн евро в год. Также Канте будет получать прибыль от коммерческих сделок и реализации имиджевых прав.

Переход Канте стал вторым звездным трансфером для «Аль-Иттихада» в это межсезонье. Ранее в клуб из Джидды перешел нападающий Карим Бензема.

Канте выступал за «Челси» с 2016 года. Полузащитник провел за лондонцев 269 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. В составе «Челси» Канте выиграл чемпионат и Кубок Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.