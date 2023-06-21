Переход Зиеша из «Челси» в «Аль-Наср» согласовали

«Аль-Наср» достиг устной договоренности с Зиешем о переходе. Условия личного контракта согласованы. Если все пойдет по плану, Хаким подпишет соглашение сроком до 2026 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Клуб, за который выступает Криштиану Роналду также договорился с «Челси». Теперь стороны ждут оформления документов. Сделка согласована.

30-летний футболист будет зарабатывать в «Аль-Насре» € 30 млн в год, также у него могут появиться дополнительные источники дохода.