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11:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Переход Зиеша из «Челси» в «Аль-Наср» согласовали

Полузащитник футбольного клуба «Челси» Хаким Зиеш в скором времени перейдет в «Аль-Наср».

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Аль-Наср» достиг устной договоренности с Зиешем о переходе. Условия личного контракта согласованы. Если все пойдет по плану, Хаким подпишет соглашение сроком до 2026 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Клуб, за который выступает Криштиану Роналду также договорился с «Челси». Теперь стороны ждут оформления документов. Сделка согласована.

30-летний футболист будет зарабатывать в «Аль-Насре» € 30 млн в год, также у него могут появиться дополнительные источники дохода.

В прошедшем сезоне Зиеш провел 24 матча за «Челси», в которых отметился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 16 млн.

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