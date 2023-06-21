Переход Зиеша из «Челси» в «Аль-Наср» согласовали
Полузащитник футбольного клуба «Челси» Хаким Зиеш в скором времени перейдет в «Аль-Наср».
ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Полузащитник футбольного клуба «Челси» Хаким Зиеш в скором времени перейдет в «Аль-Наср».
«Аль-Наср» достиг устной договоренности с Зиешем о переходе. Условия личного контракта согласованы. Если все пойдет по плану, Хаким подпишет соглашение сроком до 2026 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Клуб, за который выступает Криштиану Роналду также договорился с «Челси». Теперь стороны ждут оформления документов. Сделка согласована.
30-летний футболист будет зарабатывать в «Аль-Насре» € 30 млн в год, также у него могут появиться дополнительные источники дохода.
В прошедшем сезоне Зиеш провел 24 матча за «Челси», в которых отметился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 16 млн.