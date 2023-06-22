«Реал» объявил о продлении контракта в Начо

33-летний футболист является воспитанником «Реала». В 2011 году он дебютировал в основном составе команды в матче против «Валенсии».

За «Реал Мадрид» испанский защитник сыграл 319 матчей во всех турнирах и стал обладателем 23 трофеев: по пять раз выиграл Лигу чемпионов УЕФА и Клубный чемпионат мира, по четыре раза одержал победу в Суперкубке Испании и Суперкубке УЕФА, три раза становился Чемпионом Испании и два раза обладателем Кубка Испании.