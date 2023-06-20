Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Шотландия
Грузия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Норвегия
Кипр
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Молдавия
Польша
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Фарерские острова
Албания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Австрия
Швеция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Эстония
Бельгия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Венгрия
Литва
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Болгария
Сербия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Исландия
Португалия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Босния и Герцеговина
Люксембург
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Лихтенштейн
Словакия
Все события
Футбол. Футбол. ЧМ. Последние результаты
2022
Аргентина
Франция
П 4:2
33
2022
Хорватия
Марокко
21
2022
Франция
Марокко
20
2022
Аргентина
Хорватия
30
2022
Англия
Франция
12
2022
Марокко
Португалия
10
2022
Португалия
Швейцария
61
2022
Бразилия
Южная Корея
41
Футбол. Футбол. ЧМ. Все результаты
10:01 (мск), источник: Sportmail.ru

В Бразилии сообщили, что Анчелотти возглавит их сборную в следующем году

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии по окончании следующего сезона. Об этом сообщает Globo.

Реал
БразилияЧемпионат мира: таблица и календарьЧемпионат мира: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

По информации источника, 64-летний итальянский специалист провел две встречи с президентом Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригесом в Испании. Стороны достигли договоренности, что Анчелотти возглавит сборную летом 2024 года.

Тренер дал гарантии, что зимой не будет активировать пункт о продлении контракта с «Реалом» и подпишет соглашение со сборной Бразилии. Изначально стороны планировали, что сборную возглавит Давиде Анчелотти — 33-летний сын Карло Анчелотти. Теперь планируется, что Давиде придет в команду одновременно с отцом. Для Анчелотти это будет первая тренерская работа на уровне сборных.

Предыдущий тренер сборной Бразилии Тите покинул национальную команду после чемпионата мира 2022 года в Катаре, где его подопечные в четвертьфинале уступили сборной Хорватии (1:1, пен. 2:4). Сейчас пост исполняющего обязанности главного тренера сборной Бразилии занимает Рамон Менезес.

Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года. Под его руководством королевский клуб выиграл Ла Лигу, завоевал Кубок и Суперкубок Испании, а также победил в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Болельщику «МЮ» запретили посещать матчи в Великобритании за...
Бывшая вторая ракетка мира объявила о завершении карьеры в 27 лет
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь