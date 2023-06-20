В Бразилии сообщили, что Анчелотти возглавит их сборную в следующем году

По информации источника, 64-летний итальянский специалист провел две встречи с президентом Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригесом в Испании. Стороны достигли договоренности, что Анчелотти возглавит сборную летом 2024 года.

Тренер дал гарантии, что зимой не будет активировать пункт о продлении контракта с «Реалом» и подпишет соглашение со сборной Бразилии. Изначально стороны планировали, что сборную возглавит Давиде Анчелотти — 33-летний сын Карло Анчелотти. Теперь планируется, что Давиде придет в команду одновременно с отцом. Для Анчелотти это будет первая тренерская работа на уровне сборных.

Предыдущий тренер сборной Бразилии Тите покинул национальную команду после чемпионата мира 2022 года в Катаре, где его подопечные в четвертьфинале уступили сборной Хорватии (1:1, пен. 2:4). Сейчас пост исполняющего обязанности главного тренера сборной Бразилии занимает Рамон Менезес.