В Бразилии сообщили, что Анчелотти возглавит их сборную в следующем году
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии по окончании следующего сезона. Об этом сообщает Globo.
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии по окончании следующего сезона. Об этом сообщает Globo.
По информации источника, 64-летний итальянский специалист провел две встречи с президентом Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригесом в Испании. Стороны достигли договоренности, что Анчелотти возглавит сборную летом 2024 года.
Тренер дал гарантии, что зимой не будет активировать пункт о продлении контракта с «Реалом» и подпишет соглашение со сборной Бразилии. Изначально стороны планировали, что сборную возглавит Давиде Анчелотти — 33-летний сын Карло Анчелотти. Теперь планируется, что Давиде придет в команду одновременно с отцом. Для Анчелотти это будет первая тренерская работа на уровне сборных.
Предыдущий тренер сборной Бразилии Тите покинул национальную команду после чемпионата мира 2022 года в Катаре, где его подопечные в четвертьфинале уступили сборной Хорватии (1:1, пен. 2:4). Сейчас пост исполняющего обязанности главного тренера сборной Бразилии занимает Рамон Менезес.
Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года. Под его руководством королевский клуб выиграл Ла Лигу, завоевал Кубок и Суперкубок Испании, а также победил в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.