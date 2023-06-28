«Арсенал» предложил рекордную сумму за полузащитника «Вест Хэма»

Это уже третье предложение «канониров» за 24-летнего англичанина. На этот раз они готовы заплатить за полузащитника сборной Англии 100 млн фунтов и добавить еще пять в качестве бонусов. Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» хочет получить за своего лидера 120 млн фунтов.

Если переход игрока состоится, то сумма сделки станет рекордной для британского футболиста. На данный момент самым дорогим английским трансфером является переход полузащитника Джека Грилиша из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» за 100 млн фунтов, который состоялся в 2021 году.

«Манчестер Сити» также претендует на Райса, но их предложение в размере 80+10 млн фунтов было отклонено «Вест Хэмом».