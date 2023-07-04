На дне рождения Гарначо карлики изображали Месси и Роналду
Аргентинский футболист «Манчестер Юнайтед» с размахом отметил свое 19-летие.
Аргентинский футболист «Манчестер Юнайтед» с размахом отметил свое 19-летие.
1 июля Алехандро Гарначо исполнилось 19 лет. На сделанной во время торжества фотографии можно увидеть торт в цветах формы сборной Аргентины.
Незадолго до празднования дня рождения, 15 июня, Гарначо дебютировал в составе сборной Аргентины в матче против Австралии.
Торт держат двое мужчин с дварфизмом, один из которых носил футболку Месси, а второй — Роналду.
На торте можно увидеть номер 7, в клубе аргентинец носит номер 49. По предположению болельщиков «Манчестер Юнайтед», таким образом Гарначо намекнул, что получит в клубе седьмой номер. 7-й номер свободен в «Манчестер Юнайтед» после того, как Криштиану Роналду в 2009 году ушел в мадридский «Реал».
Алехандро Гарначо в сезоне-2022/23 провел 19 матчей за «Манчестер Юнайтед» в Английской Премьер-лиге, забил три гола и сделал две результативные передачи.