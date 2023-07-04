На дне рождения Гарначо карлики изображали Месси и Роналду

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<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=822b80e27d22cd7e&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239093&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

1 июля Алехандро Гарначо исполнилось 19 лет. На сделанной во время торжества фотографии можно увидеть торт в цветах формы сборной Аргентины.

Незадолго до празднования дня рождения, 15 июня, Гарначо дебютировал в составе сборной Аргентины в матче против Австралии.

Торт держат двое мужчин с дварфизмом, один из которых носил футболку Месси, а второй — Роналду.

На торте можно увидеть номер 7, в клубе аргентинец носит номер 49. По предположению болельщиков «Манчестер Юнайтед», таким образом Гарначо намекнул, что получит в клубе седьмой номер. 7-й номер свободен в «Манчестер Юнайтед» после того, как Криштиану Роналду в 2009 году ушел в мадридский «Реал».