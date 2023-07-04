Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Футбол. Еврокубки
30.06
Будучност
Брейдаблик
05
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
28.05
Арсенал
Вулверхэмптон
50
28.05
Астон Вилла
Брайтон
21
28.05
Брентфорд
Манчестер Сити
10
28.05
Челси
Ньюкасл Юнайтед
11
28.05
Кристал Пэлас
Ноттингем Форест
11
28.05
Эвертон
Борнмут
10
28.05
Лидс
Тоттенхэм Хотспур
14
28.05
Лестер
Вест Хэм Юнайтед
21
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
16:11 (мск), источник: Sportmail.ru

На дне рождения Гарначо карлики изображали Месси и Роналду

Аргентинский футболист «Манчестер Юнайтед» с размахом отметил свое 19-летие.

Наверх
Источник: соцсети
Во время загрузки произошла ошибка.

1 июля Алехандро Гарначо исполнилось 19 лет. На сделанной во время торжества фотографии можно увидеть торт в цветах формы сборной Аргентины.

Незадолго до празднования дня рождения, 15 июня, Гарначо дебютировал в составе сборной Аргентины в матче против Австралии.

Торт держат двое мужчин с дварфизмом, один из которых носил футболку Месси, а второй — Роналду.

На торте можно увидеть номер 7, в клубе аргентинец носит номер 49. По предположению болельщиков «Манчестер Юнайтед», таким образом Гарначо намекнул, что получит в клубе седьмой номер. 7-й номер свободен в «Манчестер Юнайтед» после того, как Криштиану Роналду в 2009 году ушел в мадридский «Реал».

Алехандро Гарначо в сезоне-2022/23 провел 19 матчей за «Манчестер Юнайтед» в Английской Премьер-лиге, забил три гола и сделал две результативные передачи.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Костомаров опубликовал новое видео своих тренировок
На дне рождения Гарначо карлики изображали Месси и Роналду
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь