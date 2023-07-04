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18:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: Денис Черышев продолжит карьеру в Испании

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев может продолжить карьеру в «Леванте».

Валенсия
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Источник: Reuters

32-летний российский полузащитник Денис Черышев может вернуться в Испанию, в которой провел большую часть своей карьеры.

По сообщению источника, Черышев продолжит карьеру в «Леванте». Старейший клуб Валенсии в минувшем розыгрыше Сегунды занял третье место и уступил в финале плей-офф за выход в Ла Лигу «Алавесу».

Летом 2022 года футболист перешел в выступающую в Серии B «Венецию». За сезон в итальянском клубе Черышев сыграл 24 матча, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Ранее Черышев выступал за такие клубы, как «Валенсия», «Севилья», «Вильярреал» и «Реал» Мадрид.

За сборную России Черышев провел 33 матча, забил 12 голов, четыре из которых — на Чемпионате мира в России 2018 года.

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