«Аталанта» объявила о переходе защитника «Байера»
Нидерландский защитник Митчел Баккер стал игроком клуба из Бергамо.
Байер
Аталанта
23-летний нидерландский футболист Митчел Баккер стал игроком «Аталанты». Соглашение рассчитано на три года.
По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 10 миллионов евро.
Основное амплуа Баккера на футбольном поле — левый защитник. Также у футболиста есть опыт игры левым полузащитником и в центре обороны.
Воспитанник академии «Аякса» в 2019 году стал игроком «ПСЖ», откуда в 2021 году перешел в «Байер». За клуб из Леверкузена защитник провел 70 матчей, забил 5 мячей и сделал 7 голевых передач.
Баккер был включен в предварительный состав сборной Нидерландов на Чемпионат мира 2022 года, но в Катар не поехал и за сборную пока не сыграл. Ранее футболист часто вызывался в юношеские и молодежные сборные страны.