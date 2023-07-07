«Аталанта» объявила о переходе защитника «Байера»

23-летний нидерландский футболист Митчел Баккер стал игроком «Аталанты». Соглашение рассчитано на три года.

По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 10 миллионов евро.

Основное амплуа Баккера на футбольном поле — левый защитник. Также у футболиста есть опыт игры левым полузащитником и в центре обороны.

Воспитанник академии «Аякса» в 2019 году стал игроком «ПСЖ», откуда в 2021 году перешел в «Байер». За клуб из Леверкузена защитник провел 70 матчей, забил 5 мячей и сделал 7 голевых передач.