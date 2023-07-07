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13:26 (мск), источник: Sportmail.ru

«Аталанта» объявила о переходе защитника «Байера»

Нидерландский защитник Митчел Баккер стал игроком клуба из Бергамо.

Байер
Аталанта
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23-летний нидерландский футболист Митчел Баккер стал игроком «Аталанты». Соглашение рассчитано на три года.

По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 10 миллионов евро.

Основное амплуа Баккера на футбольном поле — левый защитник. Также у футболиста есть опыт игры левым полузащитником и в центре обороны.

Воспитанник академии «Аякса» в 2019 году стал игроком «ПСЖ», откуда в 2021 году перешел в «Байер». За клуб из Леверкузена защитник провел 70 матчей, забил 5 мячей и сделал 7 голевых передач.

Баккер был включен в предварительный состав сборной Нидерландов на Чемпионат мира 2022 года, но в Катар не поехал и за сборную пока не сыграл. Ранее футболист часто вызывался в юношеские и молодежные сборные страны.

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