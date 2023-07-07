Гюлер: хочу стать легендой «Реала»
18-летний турецкий футболист Арда Гюлер прокомментировал свой переход в мадридский клуб.
18-летний турецкий футболист Арда Гюлер прокомментировал свой переход в мадридский клуб.
Восходящая звезда турецкого футбола Арда Гюлер дал первые комментарии после заключения шестилетнего контракта с «Реалом».
«Во-первых, я хотел бы поблагодарить семью. Спасибо вам за всё. Многие команды хотели заполучить меня, но я решил присоединиться к мадридскому “Реалу”. Это самый большой клуб в мире. Я хочу стать легендой мадридской команды», — сказал Гюлер на своей первой пресс-конференции в качестве футболиста «Реала».
«Спасибо вам за то, что выбрали наш клуб для продолжения карьеры. Всего в 18 лет вы осуществляете одну из своих главных целей, — ответил Гюлеру президент “Реала” Флорентино Перес.
Гюлер перешел в «Реал» из «Фенербахче» за 20 миллионов евро.
В ноябре 2022 года в 17-летнем возрасте Гюлер дебютировал в составе национальной команды Турции и к настоящему моменту сыграл в 4 матчах за взрослую сборную. В июне 2023 года после гола в ворота сборной Уэльса Арда Гюлер стал самым молодым футболистом в истории, забившим за турецкую национальную команду.