В Испании раскрыли план «Реала» по покупке Мбаппе

По информации источника, президент «Реала» Флорентино Перес договорился с Мбаппе о переходе в мадридский клуб на правах свободного агента летом 2024 года. Ситуация изменилась после того, как Мбаппе направил в парижский клуб письмо, в котором уведомил руководство французского клуба о нежелании продлевать контракт до 2025 года. Дальнейшие сигналы из стана парижан привели к тому, что «Реал» начал переговоры о трансфере 24-летнего нападающего уже этим летом.

«Я могу эксклюзивно раскрыть план “Реала”. Они дождутся момента, когда Килиан Мбаппе снова скажет “ПСЖ”, что не продлит контракт. Они не будут вести переговоры с “ПСЖ”. Когда мать Мбаппе подтвердит, что контракт не будет продлен, “Реал” возьмет на себя роль “спасителя”. На данный момент 200 млн евро уже готовы», — сказал Педрерол.

Сообщается, что 200 млн евро лишь стартовая цена на Мбаппе. Она может измениться как в большую сторону, так и в меньшую, если переговоры затянутся до конца летнего трансферного окна. После окончания летнего трансферного окна Мбаппе сможет покинуть парижский клуб бесплатно.