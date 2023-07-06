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12:16 (мск), источник: Sportmail.ru

В Испании раскрыли план «Реала» по покупке Мбаппе

Мадридский «Реал» готов сделать крупное предложение о трансфере нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Об этом в эфире El Chiringuito TV сообщил журналист Хосеп Педрерол.

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Источник: Reuters

По информации источника, президент «Реала» Флорентино Перес договорился с Мбаппе о переходе в мадридский клуб на правах свободного агента летом 2024 года. Ситуация изменилась после того, как Мбаппе направил в парижский клуб письмо, в котором уведомил руководство французского клуба о нежелании продлевать контракт до 2025 года. Дальнейшие сигналы из стана парижан привели к тому, что «Реал» начал переговоры о трансфере 24-летнего нападающего уже этим летом.

«Я могу эксклюзивно раскрыть план “Реала”. Они дождутся момента, когда Килиан Мбаппе снова скажет “ПСЖ”, что не продлит контракт. Они не будут вести переговоры с “ПСЖ”. Когда мать Мбаппе подтвердит, что контракт не будет продлен, “Реал” возьмет на себя роль “спасителя”. На данный момент 200 млн евро уже готовы», — сказал Педрерол.

Сообщается, что 200 млн евро лишь стартовая цена на Мбаппе. Она может измениться как в большую сторону, так и в меньшую, если переговоры затянутся до конца летнего трансферного окна. После окончания летнего трансферного окна Мбаппе сможет покинуть парижский клуб бесплатно.

«ПСЖ» приобрел Мбаппе у «Монако» в 2017 году, заплатив за него 180 млн евро. В эту же сумму сейчас оценивается рыночная стоимость нападающего. За шесть сезонов в составе парижского клуба Мбаппе провел 260 матчей во всех турнирах, в которых забил 212 мячей и отдал 98 голевых передач. По итогам минувшего сезона нападающий в четвертый раз подряд получил награду лучшему игроку чемпионата Франции.

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