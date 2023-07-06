Мбаппе получит 40 млн евро, если будет в «ПСЖ» в конце июля
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может получить от клуба крупный бонус за лояльность. Об этом сообщает RMC Sport.
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может получить от клуба крупный бонус за лояльность. Об этом сообщает RMC Sport.
По информации источника, Мбаппе заработает 40 млн евро, если не покинет команду до конца июля. Эти выплаты предусмотрены в качестве бонусов за лояльность по действующему контракту француза с «ПСЖ», который он переподписал контракт в мае 2022 года.
В парижском клубе испытывают сильное раздражение из-за того, что Мбаппе умышленно затягивает принятие решения о своем будущем. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи в своем последнем заявлении дал понять, что Мбаппе должен в течении двух недель принять решение о клубе, в котором он будет играть в следующем сезоне. Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» намерен организовать трансфер Мбаппе уже этим летом.
«ПСЖ» приобрел Мбаппе у «Монако» в 2017 году, заплатив за него 180 млн евро. В эту же сумму сейчас оценивается рыночная стоимость нападающего. За шесть сезонов в составе парижского клуба Мбаппе провел 260 матчей во всех турнирах, в которых забил 212 мячей и отдал 98 голевых передач. По итогам минувшего сезона нападающий в четвертый раз подряд получил награду лучшему игроку чемпионата Франции.