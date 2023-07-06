Мбаппе получит 40 млн евро, если будет в «ПСЖ» в конце июля

По информации источника, Мбаппе заработает 40 млн евро, если не покинет команду до конца июля. Эти выплаты предусмотрены в качестве бонусов за лояльность по действующему контракту француза с «ПСЖ», который он переподписал контракт в мае 2022 года.

В парижском клубе испытывают сильное раздражение из-за того, что Мбаппе умышленно затягивает принятие решения о своем будущем. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи в своем последнем заявлении дал понять, что Мбаппе должен в течении двух недель принять решение о клубе, в котором он будет играть в следующем сезоне. Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» намерен организовать трансфер Мбаппе уже этим летом.