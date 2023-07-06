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10:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Мбаппе получит 40 млн евро, если будет в «ПСЖ» в конце июля

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может получить от клуба крупный бонус за лояльность. Об этом сообщает RMC Sport.

ПСЖ
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Источник: Reuters

По информации источника, Мбаппе заработает 40 млн евро, если не покинет команду до конца июля. Эти выплаты предусмотрены в качестве бонусов за лояльность по действующему контракту француза с «ПСЖ», который он переподписал контракт в мае 2022 года.

В парижском клубе испытывают сильное раздражение из-за того, что Мбаппе умышленно затягивает принятие решения о своем будущем. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи в своем последнем заявлении дал понять, что Мбаппе должен в течении двух недель принять решение о клубе, в котором он будет играть в следующем сезоне. Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» намерен организовать трансфер Мбаппе уже этим летом.

«ПСЖ» приобрел Мбаппе у «Монако» в 2017 году, заплатив за него 180 млн евро. В эту же сумму сейчас оценивается рыночная стоимость нападающего. За шесть сезонов в составе парижского клуба Мбаппе провел 260 матчей во всех турнирах, в которых забил 212 мячей и отдал 98 голевых передач. По итогам минувшего сезона нападающий в четвертый раз подряд получил награду лучшему игроку чемпионата Франции.

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