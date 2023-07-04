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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
10:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Мбаппе потеряет сотни миллионов евро, если перейдет в «Реал» в этом году

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе лишится сотен миллионов евро, если перейдет в «Реал» этим летом, сообщает Sports Zone.

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Источник: Reuters

Если трансфер состоится этим летом, французский футболист точно потеряет:

  1. € 80 млн, предусмотренные ему за лояльность в «ПСЖ»;
  2. € 150 млн, которые «Реал» был готов выплатить Мбаппе летом 2022 года в качестве подписного бонуса. Клуб не осилит и сумму трансфера, и «подъемные»;
  3. € 72 млн — зарплату, которую сейчас Килиан получает в «ПСЖ». «Реал» не хочет платить такую сумму.

Сообщается, что если игрок перейдет сейчас, то «Реал» в качестве подписного бонуса предложит не более € 50 млн. Зарплата футболиста не превысит € 40 млн.

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