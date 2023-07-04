Мбаппе потеряет сотни миллионов евро, если перейдет в «Реал» в этом году
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе лишится сотен миллионов евро, если перейдет в «Реал» этим летом, сообщает Sports Zone.
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе лишится сотен миллионов евро, если перейдет в «Реал» этим летом, сообщает Sports Zone.
Если трансфер состоится этим летом, французский футболист точно потеряет:
Сообщается, что если игрок перейдет сейчас, то «Реал» в качестве подписного бонуса предложит не более € 50 млн. Зарплата футболиста не превысит € 40 млн.