«Реал» объявил о переходе турецкого таланта Арды Гюлера
Мадридский «Реал» на своем официальном сайте объявил о переходе 18-летнего полузащитника «Фенербахче» Арды Гюлера.
Мадридский «Реал» на своем официальном сайте объявил о переходе 18-летнего полузащитника «Фенербахче» Арды Гюлера.
Восходящая звезда турецкого футбола заключит с «королевским» клубом шестилетний контракт до лета 2029 года. Презентация Гюлера на «Сантьяго Бернабеу» состоится в четверг, 7 июля.
Игрок обошелся мадридцам в 20 млн евро без учета бонусов. Ранее сообщалось, что «Фенербахче» также получит 20 процентов от суммы последующей перепродажи игрока.
Гюлер станет третьим турецким игроком в истории мадридского клуба. До него за «королевский» клуб выступали полузащитники Хамит Алтынтоп (2011−2012, 12 матчей) и Нури Шахин (2011−2013, 10 матчей).
Гюлер является воспитанником «Фенербахче» и главной восходящей звездой турецкого футбола. 18-летний футболист провел за стамбульский клуб 51 матч, в которых забил девять мячей и отдал 12 результативных передач. В ноябре 2022 года Гюлер дебютировал за сборную Турции, а в июне этого года забил свой первый мяч за национальную команду, став самым молодым футболистом в истории, забившим за турецкую национальную команду.