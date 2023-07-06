«Реал» объявил о переходе турецкого таланта Арды Гюлера

Игрок обошелся мадридцам в 20 млн евро без учета бонусов. Ранее сообщалось, что «Фенербахче» также получит 20 процентов от суммы последующей перепродажи игрока.

Гюлер является воспитанником «Фенербахче» и главной восходящей звездой турецкого футбола. 18-летний футболист провел за стамбульский клуб 51 матч, в которых забил девять мячей и отдал 12 результативных передач. В ноябре 2022 года Гюлер дебютировал за сборную Турции, а в июне этого года забил свой первый мяч за национальную команду, став самым молодым футболистом в истории, забившим за турецкую национальную команду.