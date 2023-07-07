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15:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший спортивный директор «Наполи» перешел в «Ювентус»

Кристиано Джунтоли стал новым спортивным директором туринского клуба.

Ювентус
НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: соцсети

«Ювентус» объявил о назначении на пост спортивного директора Кристиано Джунтоли.

Предыдущим местом работы 51-летнего футбольного менеджера был «Наполи». В клубе Джунтоли работал с 2015 года. За этот период клуб сделал ряд качественных трансферов. Прогресс позволил «Наполи» стать чемпионом Италии в сезоне 2022/2023. Неаполитанцы выиграли чемпионский титул впервые с 1990 года.

Считается, что Джунтоли cыграл основную роль в переходе в неаполитанский клуб грузинского вингера Хвичи Кварацхелии, ставшего открытием европейского футбола.

Карьера спортивного директора Джунтоли началась в «Специи», с которой он добился повышения в Серию В. Затем Джунтоли работал в «Карпи», с которым он добился четырех повышений в течение пяти сезонов.

«Ювентус» в последнем чемпионате Италии занял седьмое место.

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