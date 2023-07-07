Бывший спортивный директор «Наполи» перешел в «Ювентус»

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«Ювентус» объявил о назначении на пост спортивного директора Кристиано Джунтоли.

Предыдущим местом работы 51-летнего футбольного менеджера был «Наполи». В клубе Джунтоли работал с 2015 года. За этот период клуб сделал ряд качественных трансферов. Прогресс позволил «Наполи» стать чемпионом Италии в сезоне 2022/2023. Неаполитанцы выиграли чемпионский титул впервые с 1990 года.

Считается, что Джунтоли cыграл основную роль в переходе в неаполитанский клуб грузинского вингера Хвичи Кварацхелии, ставшего открытием европейского футбола.

Карьера спортивного директора Джунтоли началась в «Специи», с которой он добился повышения в Серию В. Затем Джунтоли работал в «Карпи», с которым он добился четырех повышений в течение пяти сезонов.