Источник: «Барселона» нашла замену Бускетсу

Ориоль Ромеу в скором времени может вернуться в состав каталонского клуба. По информации издания Sport.es, «Барселона» согласовала личные условия с 31-летним игроком и близка к договоренности с «Жироной».

Источник сообщает о сумме компенсации в размере 8 миллионов евро. Речь идет о трехлетнем контракте.

Ромеу — воспитанник «Барселоны». В 2011 году футболист был продан в «Челси», в котором мало играл и вскоре стал игроком «Валенсии». Также испанец играл за «Штутгарт» и «Саутгемптон».