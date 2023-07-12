Источник: «Барселона» нашла замену Бускетсу
Опорный полузащитник «Жироны» Ориоль Ромеу может вернуться в родной клуб.
Жирона
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Опорный полузащитник «Жироны» Ориоль Ромеу может вернуться в родной клуб.
Ориоль Ромеу в скором времени может вернуться в состав каталонского клуба. По информации издания Sport.es, «Барселона» согласовала личные условия с 31-летним игроком и близка к договоренности с «Жироной».
Источник сообщает о сумме компенсации в размере 8 миллионов евро. Речь идет о трехлетнем контракте.
Ромеу — воспитанник «Барселоны». В 2011 году футболист был продан в «Челси», в котором мало играл и вскоре стал игроком «Валенсии». Также испанец играл за «Штутгарт» и «Саутгемптон».
В прошлом сезоне полузащитник перешел в «Жирону», за которую сыграл 36 матчей, забил 2 гола и заработал 10 желтых и 1 красную карточку.