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10:04 (мск), источник: Sportmail.ru

«Реал» подозревают в нарушении финансового фэйр-плей

У мадридского «Реала» значительно выросли расходы, не имеющие пояснений в отчетности. Об этом сообщается в расследовании издания The Telegraph.

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Источник: Reuters

По информации источника, в октябрьском отчете мадридского клуба около 135 млн евро были отнесены к «прочим операционным расходам». При этом 122 млн евро из этой суммы остались без каких-либо уточнений.

Издание отправило запрос в «Реал» по поводу происхождения средств, но не получило никакого ответа. Предполагается, что эти расходы в той или иной степени представляют собой выплаты по сделкам с американскими финансовыми организациями, касающимся будущих доходов от маркетинга.

Утверждается, что одна из таких сделок была заключена с частной инвестиционной группой Providence в сезоне 2017/18. Она предусматривала получение «Реалом» денежных средств в обмен на передачу части доходов в будущем. Данная сделка может не соответствовать требованиям финансового фэйр-плей.

При этом «Реал» уверяет, что находится в устойчивом финансовом положении, но при этом клуб демонстрирует незначительную прибыль на протяжении последних лет. Однако за этот период объем платежей в подкатегории прочих операционных расходов вырос в девять раз.

В Ла Лиге и УЕФА также пока не давали комментарии по ситуации с «Реалом».

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