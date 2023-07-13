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17:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Джордан Хендерсон принял предложение «Аль-Иттифака»

Полузащитник и капитан футбольного клуба «Ливерпуль» Джордан Хендерсон принял предложение «Аль-Иттифака» из Саудовской Аравии, сообщает журналист Фабрицио Романо в одной из своих соцсетей.

Ливерпуль
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Источник: Reuters

По данным источника, стороны достигли устной договоренности, контракт согласован и готов к подписанию. Теперь все зависит от того, удастся ли саудовскому клубу договориться с «Ливерпулем» о сумме трансфера полузащитника.

Ранее сообщалось, что «Аль-Иттифак» предложил 33-летнему Хендерсону контракт с зарплатой более € 800 тыс. в неделю. Футболист выступает за «Ливерпуль» с 2011 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

В сезоне-2022/23 капитан «Ливерпуля» провел 35 матчей в рамках АПЛ и сделал две результативные передачи.

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