Джордан Хендерсон принял предложение «Аль-Иттифака»

По данным источника, стороны достигли устной договоренности, контракт согласован и готов к подписанию. Теперь все зависит от того, удастся ли саудовскому клубу договориться с «Ливерпулем» о сумме трансфера полузащитника.

Ранее сообщалось, что «Аль-Иттифак» предложил 33-летнему Хендерсону контракт с зарплатой более € 800 тыс. в неделю. Футболист выступает за «Ливерпуль» с 2011 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

В сезоне-2022/23 капитан «Ливерпуля» провел 35 матчей в рамках АПЛ и сделал две результативные передачи.