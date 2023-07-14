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09:56 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: «Тоттенхэм» хочет предложить Кейну должность в клубе

Футбольный клуб «Тоттенхэм» готов предложить нападающему команды Гарри Кейну должность в клубе после завершения карьеры, сообщает The Telegraph.

Тоттенхэм Хотспур
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Источник: AP 2023

Ранее у журналистов появилась информация, что «Бавария» предложила «Тоттенхэму» за трансфер Кейна € 70 млн плюс различные бонусы. Руководство «шпор» отклонило их запрос и предлагает игроку новый контракт в размере £ 400 тыс в неделю.

Как заявляет источник, желающие удержать 29-летнего футболиста лондонцы готовы предложить ему должность в клубе, чтобы тот смог начать впоследствии тренерскую карьеру. Сам Кейн уверен, что сможет играть на высоком уровне еще около 10 лет.

Гарри Кейн выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории команды. На его счету 280 голов в различных турнирах.

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