СМИ: «Тоттенхэм» хочет предложить Кейну должность в клубе
Футбольный клуб «Тоттенхэм» готов предложить нападающему команды Гарри Кейну должность в клубе после завершения карьеры, сообщает The Telegraph.
Футбольный клуб «Тоттенхэм» готов предложить нападающему команды Гарри Кейну должность в клубе после завершения карьеры, сообщает The Telegraph.
Ранее у журналистов появилась информация, что «Бавария» предложила «Тоттенхэму» за трансфер Кейна € 70 млн плюс различные бонусы. Руководство «шпор» отклонило их запрос и предлагает игроку новый контракт в размере £ 400 тыс в неделю.
Как заявляет источник, желающие удержать 29-летнего футболиста лондонцы готовы предложить ему должность в клубе, чтобы тот смог начать впоследствии тренерскую карьеру. Сам Кейн уверен, что сможет играть на высоком уровне еще около 10 лет.
Гарри Кейн выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории команды. На его счету 280 голов в различных турнирах.