СМИ: «Тоттенхэм» хочет предложить Кейну должность в клубе

Ранее у журналистов появилась информация, что «Бавария» предложила «Тоттенхэму» за трансфер Кейна € 70 млн плюс различные бонусы. Руководство «шпор» отклонило их запрос и предлагает игроку новый контракт в размере £ 400 тыс в неделю.

Как заявляет источник, желающие удержать 29-летнего футболиста лондонцы готовы предложить ему должность в клубе, чтобы тот смог начать впоследствии тренерскую карьеру. Сам Кейн уверен, что сможет играть на высоком уровне еще около 10 лет.

Гарри Кейн выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории команды. На его счету 280 голов в различных турнирах.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=aa8f04f85203527f&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456239122&autoplay=1&muted=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.