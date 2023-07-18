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11:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-тренер «Спартака» уволен из словенского клуба после выхода в еврокубки

Бывший тренер московского «Спартака» Роман Пилипчук уволен из словенского футбольного клуба «Целе». Об этом сообщает «Чемпионат».

Целе
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Источник: Чемпионат.com

Причины ухода из клуба 55-летнего российского специалиста не сообщаются.

Пилипчук возглавил «Целе» в июне 2022 года. Под его руководством команда провела 39 матчей, в которых одержала 21 победу при 10 ничьих и восьми поражениях. «Целе» занял второе место в чемпионате, уступив шесть очков люблянской «Олимпии». Благодаря этому результату «Целе» впервые за три сезона квалифицировался в еврокубки.

С 2016 по 2018 год Пилипчук находился в тренерском штабе Дмитрия Аленичева и Массимо Карреры в «Спартаке». В сезоне 2020/21 специалист возглавлял «Спартак-2». Также Пилипчук работал в минском «Динамо» и тренировал «Олимп-Долгопрудный».

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