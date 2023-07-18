Экс-тренер «Спартака» уволен из словенского клуба после выхода в еврокубки

Пилипчук возглавил «Целе» в июне 2022 года. Под его руководством команда провела 39 матчей, в которых одержала 21 победу при 10 ничьих и восьми поражениях. «Целе» занял второе место в чемпионате, уступив шесть очков люблянской «Олимпии». Благодаря этому результату «Целе» впервые за три сезона квалифицировался в еврокубки.