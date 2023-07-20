Гвардиол станет самым дорогим защитником в истории

По информации источника, 21-летний хорват обойдется английскому клубу в 104,4 млн евро, что сделает его самым дорогим защитником в истории футбола. Он превзойдет рекорд английского защитника Харри Магуайра, за которого в 2019 году «Манчестер Юнайтед» заплатил «Лестеру» 87 млн евро.

Условия контракта с Гвардиолом «Манчестер Сити» согласовали еще месяц назад. Защитник уже прошел первую часть медицинского осмотра. Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшее время.

Гвардиол перешел в «Лейпциг» в 2021 году из загребского «Динамо» за 18,8 млн евро. За два сезона в немецком клубе хорват провел 87 матчей, в которых забил пять мячей и отдал три результативных передачи. С «Лейпцигом» Гвардиол дважды выигрывал Кубок Германии.