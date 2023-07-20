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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
12:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Гвардиол станет самым дорогим защитником в истории

«Манчестер Сити» достиг договорённости с «РБ Лейпциг» о переходе защитника Йошко Гвардиола. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Манчестер Сити
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Источник: AP 2023

По информации источника, 21-летний хорват обойдется английскому клубу в 104,4 млн евро, что сделает его самым дорогим защитником в истории футбола. Он превзойдет рекорд английского защитника Харри Магуайра, за которого в 2019 году «Манчестер Юнайтед» заплатил «Лестеру» 87 млн евро.

Условия контракта с Гвардиолом «Манчестер Сити» согласовали еще месяц назад. Защитник уже прошел первую часть медицинского осмотра. Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшее время.

Гвардиол перешел в «Лейпциг» в 2021 году из загребского «Динамо» за 18,8 млн евро. За два сезона в немецком клубе хорват провел 87 матчей, в которых забил пять мячей и отдал три результативных передачи. С «Лейпцигом» Гвардиол дважды выигрывал Кубок Германии.

В составе сборной Хорватии Гвардиол провел 21 матч и забил два мяча. В прошлом году он стал бронзовым призером чемпионата мира в Катаре.

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