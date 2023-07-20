Гвардиол станет самым дорогим защитником в истории
«Манчестер Сити» достиг договорённости с «РБ Лейпциг» о переходе защитника Йошко Гвардиола. Об этом сообщает издание Daily Mail.
«Манчестер Сити» достиг договорённости с «РБ Лейпциг» о переходе защитника Йошко Гвардиола. Об этом сообщает издание Daily Mail.
По информации источника, 21-летний хорват обойдется английскому клубу в 104,4 млн евро, что сделает его самым дорогим защитником в истории футбола. Он превзойдет рекорд английского защитника Харри Магуайра, за которого в 2019 году «Манчестер Юнайтед» заплатил «Лестеру» 87 млн евро.
Условия контракта с Гвардиолом «Манчестер Сити» согласовали еще месяц назад. Защитник уже прошел первую часть медицинского осмотра. Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшее время.
Гвардиол перешел в «Лейпциг» в 2021 году из загребского «Динамо» за 18,8 млн евро. За два сезона в немецком клубе хорват провел 87 матчей, в которых забил пять мячей и отдал три результативных передачи. С «Лейпцигом» Гвардиол дважды выигрывал Кубок Германии.
В составе сборной Хорватии Гвардиол провел 21 матч и забил два мяча. В прошлом году он стал бронзовым призером чемпионата мира в Катаре.