«Ман Сити» представил третью форму с дизайном в виде молний
«Манчестер Сити» на своем официальном сайте представил третий комплект формы на сезон-2023/24.
«Манчестер Сити» на своем официальном сайте представил третий комплект формы на сезон-2023/24.
Форма была эксклюзивно представлена в Токио во время предсезонного тура команды. Комплект выполнен в темно-синем цвете, а его отличительной особенностью стал дизайн в виде голубых искр и молний. В презентации «Манчестер Сити» обыграл название и стиль комплекта: electriCITY. Логотипы клуба и титульного спонсора выполнены в неоново-розовом цвете.
Как отмечает пресс-служба клуба, в альтернативном комплекте формы отражены активная жизнь и динамизм Манчестера, а также зажигательный стиль игры и захватывающая атмосфера, которая являются атрибутами каждого матча команды.
В новом комплекте «Манчестер Сити» сыграет 26 июля в товарищеском матче против мюнхенской «Баварии». Матч пройдет на Олимпийском стадионе в Токио.