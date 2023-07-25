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12:11 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ман Сити» представил третью форму с дизайном в виде молний

«Манчестер Сити» на своем официальном сайте представил третий комплект формы на сезон-2023/24.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Официальный сайт "Манчестер Сити"

Форма была эксклюзивно представлена в Токио во время предсезонного тура команды. Комплект выполнен в темно-синем цвете, а его отличительной особенностью стал дизайн в виде голубых искр и молний. В презентации «Манчестер Сити» обыграл название и стиль комплекта: electriCITY. Логотипы клуба и титульного спонсора выполнены в неоново-розовом цвете.

Источник: Официальный сайт "Манчестер Сити"

Как отмечает пресс-служба клуба, в альтернативном комплекте формы отражены активная жизнь и динамизм Манчестера, а также зажигательный стиль игры и захватывающая атмосфера, которая являются атрибутами каждого матча команды.

В новом комплекте «Манчестер Сити» сыграет 26 июля в товарищеском матче против мюнхенской «Баварии». Матч пройдет на Олимпийском стадионе в Токио.

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