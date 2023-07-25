«Ман Сити» представил третью форму с дизайном в виде молний

Форма была эксклюзивно представлена в Токио во время предсезонного тура команды. Комплект выполнен в темно-синем цвете, а его отличительной особенностью стал дизайн в виде голубых искр и молний. В презентации «Манчестер Сити» обыграл название и стиль комплекта: electriCITY. Логотипы клуба и титульного спонсора выполнены в неоново-розовом цвете.