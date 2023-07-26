«Манчестер Юнайтед» проиграл клубу Райана Рейнольдса
«Манчестер Юнайтед» уступил «Рексему» (1:3) в товарищеском матче, который прошел в американском городе Сан-Диего.
«Манчестер Юнайтед» уступил «Рексему» (1:3) в товарищеском матче, который прошел в американском городе Сан-Диего.
В первом тайме «Юнайтед» пропустил от валлийской команды два мяча — отличились Эллиот Ли (29') и Аарон Хэйден (36'). В добавленное время первого тайма усилиями Марка Хурадо «дьяволы» сумели отыграть один мяч. В начале второго тайма англичане остались в меньшинстве после удаления Дэниела Гора, после чего «Рексем» сумел забить еще один мяч, автором которого стал Сэм Долби (69').
Стоит отметить, что «Юнайтед» выставили против «Рексема» полностью дублирующий состав. Этот клуб с 2021 года принадлежит голливудским актерам Райану Рейнольдсу и Робу Макэлхенни. В прошлом сезоне клуб впервые с 2008 года поднялся в четвертый английский дивизион.
В рамках американского турне «Манчестер Юнайтед» проведет еще два матча. Ближайшей ночью подопечные Эрика Тен Хага сыграют с мадридским «Реалом», а 30 июля проведут заключительную игру против дортмундской «Боруссии».