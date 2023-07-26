«Манчестер Юнайтед» проиграл клубу Райана Рейнольдса

В первом тайме «Юнайтед» пропустил от валлийской команды два мяча — отличились Эллиот Ли (29') и Аарон Хэйден (36'). В добавленное время первого тайма усилиями Марка Хурадо «дьяволы» сумели отыграть один мяч. В начале второго тайма англичане остались в меньшинстве после удаления Дэниела Гора, после чего «Рексем» сумел забить еще один мяч, автором которого стал Сэм Долби (69').