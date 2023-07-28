«Арсенал» установил памятник у стадиона «Эмирейтс» Арсену Венгеру
Лондонский «Арсенал» открыл у домашнего стадиона «Эмирейтс» памятник бывшему главному тренеру команды Арсену Венгеру.
Лондонский «Арсенал» открыл у домашнего стадиона «Эмирейтс» памятник бывшему главному тренеру команды Арсену Венгеру.
Бронзовая статуя высотой 3,5 метра и весом около полутонны создана скульптором Джимом Гаем. Он изобразил тренера с трофеем английской Премьер-лиги.
«Это большая честь, что клуб сделал что-то особенное для Арсена, чего он полностью заслуживает. Теперь, когда на стадионе установлена статуя, Арсен получил признание и навсегда останется в нашем клубе», — приводит слова главного тренера клуба Микеля Артеты официальный сайт «Арсенала».
Французский специалист тренировал «канониров» с 1996 по 2018 год, он провел на посту тренера «Арсенала» 1235 матчей. Во главе команды Венгер трижды выиграл АПЛ, семь раз завоевал Кубок Англии и семь раз побеждал в Суперкубке Англии.