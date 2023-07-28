«Арсенал» установил памятник у стадиона «Эмирейтс» Арсену Венгеру

Источник: ФК «Арсенал»

Бронзовая статуя высотой 3,5 метра и весом около полутонны создана скульптором Джимом Гаем. Он изобразил тренера с трофеем английской Премьер-лиги.

«Это большая честь, что клуб сделал что-то особенное для Арсена, чего он полностью заслуживает. Теперь, когда на стадионе установлена статуя, Арсен получил признание и навсегда останется в нашем клубе», — приводит слова главного тренера клуба Микеля Артеты официальный сайт «Арсенала».