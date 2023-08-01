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09:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Фабиньо перешел из «Ливерпуля» в «Аль-Иттихад»

«Аль-Иттихад» официально объявил о трансфере полузащитника «Ливерпуля» Фабиньо.

Ливерпуль
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Источник: Reuters

Саудовский клуб заключил с игроком контракт сроком до июня 2026 года. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 46,7 млн евро.

29-летний бразилец стал четвертым статусным новичком «Аль-Иттихада», перешедшим из Европы этим летом. Ранее чемпион Саудовской Аравии пополнил свой состав полузащитником Н'Голо Канте, нападающим Каримом Бензема и вингером Жотой. Команду возглавляет известный португальский специалист Нуну Эшпириту Санту.

Фабиньо выступал за «Ливерпуль» с 2018 года. За пять сезонов в английском клубе бразилец провел 219 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 10 результативных передач. Он выиграл с «Ливерпулем» все значимые трофеи, включая Английскую Премьер лигу (АПЛ), Кубок и Суперкубок Англии, Кубок Английской лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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