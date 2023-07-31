Американский рэпер Jay-Z может купить «Тоттенхэм»

По сообщению издания Goal.com, Jay-Z интересуется европейским футболом и рассматривает вариант с покупкой клуба АПЛ по примеру других американских инвесторов.

Нынешний владелец «шпор» Джо Льюис предстал перед судом в США из-за обвинений в мошенничестве и торговле инсайдерской информацией. Это может заставить его продать английский клуб. Отмечается, что сумма сделки по «Тоттенхэму» может составить 2 миллиарда фунтов.

Jay-Z ранее был миноритарным владельцем акций клуба НБА «Бруклин Нетс».

В минувшем сезоне Английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» финишировал на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 60 очков, и впервые за 14 лет не сыграет в еврокубках.

В настоящий момент американцы владеют девятью клубами Премьер-лиги, включая «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».