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13:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Американский рэпер Jay-Z может купить «Тоттенхэм»

Американский рэп-исполнитель Jay-Z может возглавить группу инвесторов, готовых выкупить лондонский «Тоттенхэм».

Тоттенхэм ХотспурЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

По сообщению издания Goal.com, Jay-Z интересуется европейским футболом и рассматривает вариант с покупкой клуба АПЛ по примеру других американских инвесторов.

Нынешний владелец «шпор» Джо Льюис предстал перед судом в США из-за обвинений в мошенничестве и торговле инсайдерской информацией. Это может заставить его продать английский клуб. Отмечается, что сумма сделки по «Тоттенхэму» может составить 2 миллиарда фунтов.

Jay-Z ранее был миноритарным владельцем акций клуба НБА «Бруклин Нетс».

В минувшем сезоне Английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» финишировал на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 60 очков, и впервые за 14 лет не сыграет в еврокубках.

В настоящий момент американцы владеют девятью клубами Премьер-лиги, включая «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

По данным Forbes, в 2023 году состояние Jay-Z достигло 2,5 млрд долларов, и он является самым богатым хип-хоп исполнителем в мире.

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