Стала известна дата открытия «Сантьяго Бернабеу» после реконструкции

2-го или 3-го сентября (точный календарь еще не утвержден) «Реал» проведет первый в сезоне матч на «Бернабеу» — против «Хетафе». До официального открытия команда проведет восемь матчей в Ла Лиге и еще три — в групповом этапе Лиги Чемпионов.

Внешний вид стадиона к матчу с темно-синими будет очень похож на то, как он будет выглядеть после окончания строительства. Работы на поле будут практически завершены. Болельщики опробуют новые сиденья, увидят новый выдвижной газон, крышу и новое освещение.