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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
12:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Стала известна дата открытия «Сантьяго Бернабеу» после реконструкции

Футбольный клуб «Реал Мадрид» планирует полностью закончить реконструкцию своего домашнего стадиона «Сантьяго Бернабеу» к концу года, торжественное открытие запланировано на 23 декабря, сообщает AS.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
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2-го или 3-го сентября (точный календарь еще не утвержден) «Реал» проведет первый в сезоне матч на «Бернабеу» — против «Хетафе». До официального открытия команда проведет восемь матчей в Ла Лиге и еще три — в групповом этапе Лиги Чемпионов.

Внешний вид стадиона к матчу с темно-синими будет очень похож на то, как он будет выглядеть после окончания строительства. Работы на поле будут практически завершены. Болельщики опробуют новые сиденья, увидят новый выдвижной газон, крышу и новое освещение.

Стадион был построен в 1947 году, позже он был назван в честь президента «Реала» Сантьяго Бернабеу. Вмещает 81 044 зрителя. Реконструкция стадиона началась в 2019 году.

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