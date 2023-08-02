Легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон решил завершить карьеру

По информации источника, 45-летний вратарь хочет расторгнуть контракт с «Пармой» и объявить о завершении карьеры. В ближайшее время представитель Буффона встретится с руководством клуба, чтобы договориться об условиях разрыва соглашения.

Буффон провел на профессиональном уровне 28 сезонов. В ноябре 1995 года вратарь в 17 лет дебютировал за «Парму» в Серии А. В октябре 1997 года Буффон дебютировал за сборную Италии в отборочном матче ЧМ-1998 против сборной России (1:1), который прошел на стадионе «Лужники» в Москве. В возрасте 19 лет он стал самым молодым вратарем сборной Италии в послевоенную эпоху.

Самым успешным в составе «Пармы» для Буффона стал 1999 год, по ходу которого он выиграл Кубок и Суперкубок Италии, а также Кубок УЕФА. Примечательно, что финальный матч турнира против «Марселя» (3:0) состоялся также в «Лужниках». В 2001 году Буффон перешел в «Ювентус», который заплатил за 22-летнего вратаря рекордные 52 млн евро. Этот рекорд продержался до 2018 года.

В «Ювентусе» Буффон провел 17 лет и стал десятикратным чемпионом Италии, пятикратным обладателем Кубка Италии и шестикратным обладателем Суперкубка страны. Единственным турниром, который так и не покорился Буффону, стала Лига чемпионов. «Ювентус» с Буффоном проиграл три финала — в 2003, 2015 и 2017 году.

Преследуя цель выиграть Лигу чемпионов, 40-летний Буффон в 2018 году решил подписаться с «Пари Сен-Жермен», но попытка не увенчалась успехом — парижане вылетели на стадии ⅛ финала. Ветеран вернулся на два сезона в «Ювентус», где был дублером Войцеха Щенсны, а в 2021 году возвратился в родную «Парму», которая выступала в Серии Б. За два сезона Буффон так и не смог помочь родному клубу вернуться в Серию А, суммарно сыграв 44 матча.