«Ман Юнайтед» хочет подписать своего 35-летнего воспитанника

По информации источника, 35-летний защитник близок к подписанию с «Юнайтед» однолетнего договора. Ранее игрок был подписан клубом на краткосрочный контракт, прошел с манкунианцами предсезонную подготовку и принял участие в трех товарищеских матчах.

Сообщается, что работа Эванса во время предсезонки впечатлила главного тренера команды Эрика тен Хага и он хочет оставить защитника на этот сезон.

Джонни Эванс является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Он выступал за первую команду с 2006 по 2015 год и сыграл 198 матчей, в которых забил семь мячей и отдал семь голевых передач. С манкунианцами он трижды становился чемпионом АПЛ и выигрывал Лигу чемпионов.