Нападающий «РБ Лейпциг» перешел в «Реал Сосьедад»
Португалец Андре Силва продолжит свою карьеру в Ла Лиге.
РБ Лейпциг
Реал Сосьедад
Португалец Андре Силва продолжит свою карьеру в Ла Лиге.
Как сообщает пресс-служба клуба «РБ Лейпциг», арендное соглашение между клубами рассчитана на один сезон.
27-летний Андре Силва стал игроком «Лейпцига» в июле 2021 года, перейдя из франкфуртского «Айнтрахта».
За команду «РБ Лейпциг» Силва провел в общей сложности 95 матчей, в которых забил 26 голов.
Силва — воспитанник «Порту», уже играл в Испании. В сезоне-2018/19 португалец играл за «Севилью».
«Реал Сосьедад» в минувшем сезоне занял четвертое место в турнирной таблице Ла Лиге и впервые за 20 лет выступит в групповом турнире Лиги чемпионов.