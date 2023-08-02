Нападающий «РБ Лейпциг» перешел в «Реал Сосьедад»

Как сообщает пресс-служба клуба «РБ Лейпциг», арендное соглашение между клубами рассчитана на один сезон.

27-летний Андре Силва стал игроком «Лейпцига» в июле 2021 года, перейдя из франкфуртского «Айнтрахта».

За команду «РБ Лейпциг» Силва провел в общей сложности 95 матчей, в которых забил 26 голов.

Силва — воспитанник «Порту», уже играл в Испании. В сезоне-2018/19 португалец играл за «Севилью».