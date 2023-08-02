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15:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Нападающий «РБ Лейпциг» перешел в «Реал Сосьедад»

Португалец Андре Силва продолжит свою карьеру в Ла Лиге.

РБ Лейпциг
Реал Сосьедад
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Источник: AP 2023

Как сообщает пресс-служба клуба «РБ Лейпциг», арендное соглашение между клубами рассчитана на один сезон.

27-летний Андре Силва стал игроком «Лейпцига» в июле 2021 года, перейдя из франкфуртского «Айнтрахта».

За команду «РБ Лейпциг» Силва провел в общей сложности 95 матчей, в которых забил 26 голов.

Силва — воспитанник «Порту», уже играл в Испании. В сезоне-2018/19 португалец играл за «Севилью».

«Реал Сосьедад» в минувшем сезоне занял четвертое место в турнирной таблице Ла Лиге и впервые за 20 лет выступит в групповом турнире Лиги чемпионов.

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