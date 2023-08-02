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16:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры в 45 лет

Легендарный вратарь «Ювентуса» завершил карьеру игрока в том же клубе, в котором дебютировал в большом футболе — в «Парме».

Парма
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«Это все, друзья! Вы дали мне все. Я дал вам все. Мы сделали это вместе», — написал Буффон в своих соцсетях.

Буффон провел на профессиональном уровне 28 сезонов. В ноябре 1995 года вратарь в 17 лет дебютировал за «Парму» в Серии А.

А в сборной Италии Джанлуиджи дебютировал в 19 лет. Это случилось в Москве на стадионе «Лужники» в отборочном матче ЧМ-1998 против сборной России.

В составе туринского «Ювентуса» Буффон десять раз выигрывал чемпионат Италии. В составе «Пармы» в 1999 году на том же московском стадионе «Лужники» стал победителем Кубка УЕФА.

Буффон с большим отрывом является лидером по числу игр за сборную Италии, сыграв за нее 176 матчей и выиграв с ней чемпионат мира в 2006 году.

Единственным турниром, который так и не покорился Буффону, стала Лига чемпионов. «Ювентус» с Буффоном проиграл три финала — в 2003, 2015 и 2017 году.

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 Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры в 45 лет
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