Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры в 45 лет
Легендарный вратарь «Ювентуса» завершил карьеру игрока в том же клубе, в котором дебютировал в большом футболе — в «Парме».
«Это все, друзья! Вы дали мне все. Я дал вам все. Мы сделали это вместе», — написал Буффон в своих соцсетях.
Буффон провел на профессиональном уровне 28 сезонов. В ноябре 1995 года вратарь в 17 лет дебютировал за «Парму» в Серии А.
А в сборной Италии Джанлуиджи дебютировал в 19 лет. Это случилось в Москве на стадионе «Лужники» в отборочном матче ЧМ-1998 против сборной России.
В составе туринского «Ювентуса» Буффон десять раз выигрывал чемпионат Италии. В составе «Пармы» в 1999 году на том же московском стадионе «Лужники» стал победителем Кубка УЕФА.
Буффон с большим отрывом является лидером по числу игр за сборную Италии, сыграв за нее 176 матчей и выиграв с ней чемпионат мира в 2006 году.
Единственным турниром, который так и не покорился Буффону, стала Лига чемпионов. «Ювентус» с Буффоном проиграл три финала — в 2003, 2015 и 2017 году.