«Уотфорд» подписал полузащитника сборной Грузии

«Уотфорд» арендовал с правом выкупа полузащитника «Гента» и сборной Грузии Георгия Чакветадзе, сообщается на сайте клуба.

23-летний футболист начал карьеру в тбилисском «Динамо», а летом 2017 года оказался в «Генте». Впоследствии он на правах аренды играл в «Гамбурге» и «Словане».

В 2019 году Чакветадзе входил в рейтинг 50 лучших футболистов мира не старше 20 лет по версии авторитетного издания L'Equipe.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футбоиста в 2.4 миллиона евро.