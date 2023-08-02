«Уотфорд» подписал полузащитника сборной Грузии
23-летний Георгий Чакветадзе будет играть за английский клуб.
Гент
Уотфорд
«Уотфорд» арендовал с правом выкупа полузащитника «Гента» и сборной Грузии Георгия Чакветадзе, сообщается на сайте клуба.
23-летний футболист начал карьеру в тбилисском «Динамо», а летом 2017 года оказался в «Генте». Впоследствии он на правах аренды играл в «Гамбурге» и «Словане».
В 2019 году Чакветадзе входил в рейтинг 50 лучших футболистов мира не старше 20 лет по версии авторитетного издания L'Equipe.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футбоиста в 2.4 миллиона евро.
На счету Чакветадзе 7 голов в 16 матчах за сборную Грузии.