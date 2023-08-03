Источник: «Челси» договорился о подписании вратаря клуба АПЛ
Испанский вратарь «Брайтона» Роберт Санчес продолжит карьеру в лондонском клубе.
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Испанский вратарь «Брайтона» Роберт Санчес продолжит карьеру в лондонском клубе.
«Челси» достиг принципиальной договоренности с «Брайтоном» о переходе вратаря «чаек» Роберта Санчеса. Об этом сообщает The Athletic.
О переходе Санчеса в состав «аристократов» сообщил в своих соцсетях и известный инсайдер Фабрицио Романо.
В ближайшее время испанец пройдет медосмотр. В «Челси» Санчес будет конкурировать за роль стартового голкипера с другим испанцем — Кепой Аррисабалагой.
В сезоне-2022/23 Санчес провел 25 матчей за «Брайтон», в которых пропустил 30 мячей.
Роберт Санчес провел 1 матч за сборную Испанию, но был в составе национальной команды на Евро-2020 и ЧМ-2022.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 22 миллиона евро.