Источник: «Челси» договорился о подписании вратаря клуба АПЛ

«Челси» достиг принципиальной договоренности с «Брайтоном» о переходе вратаря «чаек» Роберта Санчеса. Об этом сообщает The Athletic.

О переходе Санчеса в состав «аристократов» сообщил в своих соцсетях и известный инсайдер Фабрицио Романо.

В ближайшее время испанец пройдет медосмотр. В «Челси» Санчес будет конкурировать за роль стартового голкипера с другим испанцем — Кепой Аррисабалагой.

В сезоне-2022/23 Санчес провел 25 матчей за «Брайтон», в которых пропустил 30 мячей.

Роберт Санчес провел 1 матч за сборную Испанию, но был в составе национальной команды на Евро-2020 и ЧМ-2022.