Хавбек «Барселоны» Кессье продолжит карьеру в «Аль-Ахли»

По информации источника, «Аль-Ахли» договорился с каталонским клубом о переходе 26-летнего ивуарийца. Сумма трансфера составил около 15 млн евро, а сам Кессье подпишет с саудовским клубом трехлетний контракт. Ожидается, что сделка будет оформлена в течение этого дня.

Кессье станет четвертым новичком «Аль-Ахли», перебравшимся в саудовский клуб из европейского топ-чемпионата. Ранее клуб из Джидды подписал вратаря «Челси» Эдуара Менди, нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино и вингера «Манчестер Сити» Рияда Мареза.