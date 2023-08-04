Хавбек «Барселоны» Кессье продолжит карьеру в «Аль-Ахли»
Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, «Аль-Ахли» договорился с каталонским клубом о переходе 26-летнего ивуарийца. Сумма трансфера составил около 15 млн евро, а сам Кессье подпишет с саудовским клубом трехлетний контракт. Ожидается, что сделка будет оформлена в течение этого дня.
Кессье станет четвертым новичком «Аль-Ахли», перебравшимся в саудовский клуб из европейского топ-чемпионата. Ранее клуб из Джидды подписал вратаря «Челси» Эдуара Менди, нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино и вингера «Манчестер Сити» Рияда Мареза.
Франк Кессье перешел в «Барселону» прошлым летом из «Милана» на правах свободного агента. Ивуариец провел за каталонцев 43 матча, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи.