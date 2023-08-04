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14:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Хавбек «Барселоны» Кессье продолжит карьеру в «Аль-Ахли»

Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Барселона
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Источник: AP 2023

По информации источника, «Аль-Ахли» договорился с каталонским клубом о переходе 26-летнего ивуарийца. Сумма трансфера составил около 15 млн евро, а сам Кессье подпишет с саудовским клубом трехлетний контракт. Ожидается, что сделка будет оформлена в течение этого дня.

Кессье станет четвертым новичком «Аль-Ахли», перебравшимся в саудовский клуб из европейского топ-чемпионата. Ранее клуб из Джидды подписал вратаря «Челси» Эдуара Менди, нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино и вингера «Манчестер Сити» Рияда Мареза.

Франк Кессье перешел в «Барселону» прошлым летом из «Милана» на правах свободного агента. Ивуариец провел за каталонцев 43 матча, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи.

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 Хавбек «Барселоны» Кессье продолжит карьеру в «Аль-Ахли»
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