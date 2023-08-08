Текущие события
Футбол. Кубок России
16:15
Урал
Ростов
Футбол. Еврокубки
17:00
Астана
Лудогорец
Футбол. Кубок России
18:30
Рубин
Локомотив
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
Пари Нижний Новгород
Футбол. Еврокубки
21:00
Ракув
Арис Л
Футбол. Еврокубки
21:00
Копенгаген
Спарта П
Футбол. Еврокубки
21:30
ПСВ
Штурм
Футбол. Еврокубки
21:45
АЕК
Динамо З
Футбол. Еврокубки
21:45
Клаксвик
Мольде
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпия Л
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
22:00
Брага
Бачка-Топола
Все события
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Последние результаты
27.05
Боруссия М
Аугсбург
20
27.05
Бохум
Байер
30
27.05
Боруссия Д
Майнц
22
27.05
Айнтрахт Ф
Фрайбург
21
27.05
Кельн
Бавария
12
27.05
РБ Лейпциг
Шальке-04
42
27.05
Штутгарт
Хоффенхайм
11
27.05
Унион Б
Вердер
10
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
09:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Нойер может не вернуться на поле в этом году после перелома ноги

Восстановление вратаря «Баварии» и сборной Германии Мануэля Нойера после травмы затягивается. Об этом сообщает издание Bild.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

37-летний вратарь получил перелом голени в начале декабря, катаясь на лыжах после вылета сборной Германии на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Сообщается, что в последние недели вратарь испытывает проблемы на тренировках из-за дискомфорта и боли. Это может быть связано с тем, что в конце мая из ноги Нойера хирургическим путем удалили винт. Из-за проблем с восстановлением в мюнхенском клубе допускают, что Нойер сможет вернуться на поле только в 2024 году и его окончательное восстановление от травмы может продлиться более года.

В понедельник, 7 августа, «Бавария» объявила о переходе вратаря Яна Зоммера в «Интер». Таким образом, мюнхенский клуб входит в новый сезон с номинально третьим вратарем Свеном Ульрайхом.

«Бавария» начнет сезон в субботу, 12 августа. В матче за Суперкубок Германии подопечные Томаса Тухеля сыграют с «Лейпцигом».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Манчестер Юнайтед» представил третий комплект формы с дьяволом...
L'Equipe: «Марсель» интересуется футболистом «Локомотива»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь