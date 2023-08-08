Нойер может не вернуться на поле в этом году после перелома ноги
Восстановление вратаря «Баварии» и сборной Германии Мануэля Нойера после травмы затягивается. Об этом сообщает издание Bild.
Восстановление вратаря «Баварии» и сборной Германии Мануэля Нойера после травмы затягивается. Об этом сообщает издание Bild.
37-летний вратарь получил перелом голени в начале декабря, катаясь на лыжах после вылета сборной Германии на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Сообщается, что в последние недели вратарь испытывает проблемы на тренировках из-за дискомфорта и боли. Это может быть связано с тем, что в конце мая из ноги Нойера хирургическим путем удалили винт. Из-за проблем с восстановлением в мюнхенском клубе допускают, что Нойер сможет вернуться на поле только в 2024 году и его окончательное восстановление от травмы может продлиться более года.
В понедельник, 7 августа, «Бавария» объявила о переходе вратаря Яна Зоммера в «Интер». Таким образом, мюнхенский клуб входит в новый сезон с номинально третьим вратарем Свеном Ульрайхом.
«Бавария» начнет сезон в субботу, 12 августа. В матче за Суперкубок Германии подопечные Томаса Тухеля сыграют с «Лейпцигом».