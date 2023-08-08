Нойер может не вернуться на поле в этом году после перелома ноги

Сообщается, что в последние недели вратарь испытывает проблемы на тренировках из-за дискомфорта и боли. Это может быть связано с тем, что в конце мая из ноги Нойера хирургическим путем удалили винт. Из-за проблем с восстановлением в мюнхенском клубе допускают, что Нойер сможет вернуться на поле только в 2024 году и его окончательное восстановление от травмы может продлиться более года.