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17:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Нигматуллин, проживающий в Майами, рассказал об ажиотаже вокруг Месси

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин, проживающий в Майами, рассказал что город взбудоражен переходом Лионеля Месси в клуб «Интер Майами».

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Источник: AP 2023

Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля. Аргентинец уже провел за команду четыре матча и отметился в них семью голами.

«Я еще пару лет назад узнал, что Месси купил здесь квартиру. Причем в самом центре “русского” района. Правда, пока он проживает в другом месте, где базируется его новая команда, поэтому встретить его не так уж и легко. Конечно, город взбудоражен из-за его появления, поскольку значительная часть населения — латиноамериканцы. Главный язык в Майами — испанский. Поэтому приезд Месси вызвал настоящий бум, повсюду появляются граффити, на каждом углу продаются майки с его фамилией.

Уровень MLS не такой уж высокий, поэтому 36-летний Месси — это космос для лиги. Безусловно, он, как и остальные ребята из «Барселоны», очень способствует популяризации футбола во всей стране. При этом нельзя сказать, что «Интер Майами» теперь громит всех подряд. Мой сын был на недавнем матче с «Орландо», и соперники играли лучше, хотя Месси и сделал дубль«, — приводит слова Нигматуллина “РИА Новости Спорт”.

В 2021 году Месси перешел из «Барселоны», в составе которой стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов, в «ПСЖ». С парижанами он дважды выиграл чемпионат страны и один раз — Суперкубок Франции. В составе сборной Аргентины Месси стал чемпионом мира и победителем Кубка Америки. Аргентинец является семикратным обладателем награды лучшему футболисту — «Золотой мяч».

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