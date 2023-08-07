Месси забил 64-й гол со штрафного — это шестой показатель в истории
Следующим результативным ударом со штрафного аргентинец может догнать Дэвида Бекхэма.
Следующим результативным ударом со штрафного аргентинец может догнать Дэвида Бекхэма.
Лионель Месси забил важный для своего нового клуба «Интер Майами» и вместе с тем эффектный гол, сравняв счет в матче ⅛ финала Кубка лиг прямым ударом со штрафного.
Этот гол стал для аргентинца 64-м со стандарта. Форвард поднялся на 6-е место по этому показателю в истории футбола.
Криштиану Роналду расположился на 9-й строчке списка. Последний раз португалец забивал со штрафного в марте 2023 года в матче чемпионата Саудовской Аравии против клуба «Абха».
Первая десятка выглядит так:
1. Жуниньо Пернамбукано — 76 голов;
2. Пеле — 70;
3. Виктор Легроталье — 66;
4. Роналдиньо — 66;
5. Дэвид Бекхэм — 65;
6. Лионель Месси — 64;
7. Диего Марадона — 62;
8. Зико — 62;
9. Криштиану Роналду, Рональд Куман и Рожерио Сени (вратарь) — 60;
10. Марселиньо Кариока — 59.