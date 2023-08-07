Месси забил 64-й гол со штрафного — это шестой показатель в истории

Лионель Месси забил важный для своего нового клуба «Интер Майами» и вместе с тем эффектный гол, сравняв счет в матче ⅛ финала Кубка лиг прямым ударом со штрафного.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456239234" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Этот гол стал для аргентинца 64-м со стандарта. Форвард поднялся на 6-е место по этому показателю в истории футбола.

Криштиану Роналду расположился на 9-й строчке списка. Последний раз португалец забивал со штрафного в марте 2023 года в матче чемпионата Саудовской Аравии против клуба «Абха».

Первая десятка выглядит так:

1. Жуниньо Пернамбукано — 76 голов;

2. Пеле — 70;

3. Виктор Легроталье — 66;

4. Роналдиньо — 66;

5. Дэвид Бекхэм — 65;

6. Лионель Месси — 64;

7. Диего Марадона — 62;

8. Зико — 62;

9. Криштиану Роналду, Рональд Куман и Рожерио Сени (вратарь) — 60;