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12:31 (мск), источник: Sportmail.ru

События недели. Первое поражение «Зенита», голевая феерия Месси и Роналду, Буффон закончил, инфаркт забрал экс-вратаря ЦСКА

Редакция Спорта Mail.ru представляет дайджест самых важных и ярких событий прошедшей недели.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» и «Краснодар» захватили лидерство в РПЛ

По итогам трех стартовых туров РПЛ только две команды обошлись без потерь очков — «Спартак» и «Краснодар». «Быки» дома минимально обыграли «Пари НН» (1:0), а «Спартак» разгромил «Рубин» (4:1). «Крылья Советов» прошлись катком по «Ростову» (5:1), а ЦСКА в центральном матче тура крупно выиграл у «Локомотива» (4:1).

«Зенит» потерпел первое поражение в этом сезоне — «сине-бело-голубые» уступили дома «Динамо» (2:3), упустив ничью на 96-й минуте. Подопечные Сергея Семака пока находятся на непривычном для себя восьмом месте и уступают лидерам уже пять очков.

Месси восхищает Америку, а Роналду покоряет Ближний Восток

Лионель Месси без какой-либо раскачки начинает заокеанский этап своей карьеры — у аргентинца семь мячей в первых четырех играх за «Интер Майами». Его новый клуб успешно двигается по сетке Кубка лиг и уже добрался до стадии четвертьфинала. Правда, в последнем матче Месси впервые пришлось спасать свою команду — «Интер» по ходу игры уступал в два мяча, а судьба матча решалась в серии пенальти.

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У Роналду в Саудовской Аравии все тоже хорошо: «Аль-Наср» вышел в полуфинал Кубка арабских чемпионов, а сам португалец забивает на протяжении трех игр подряд. Бывший лидер «Зенита» Малком дебютировал за «Аль-Хилаль» и в первой же игре сумел отличиться забитым мячом — его гол помог команде выйти в полуфинал. Пока все идет к тому, что в финале турнира сыграют «Аль-Наср» и «Аль-Хилаль».

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Обновление трансферного рекорда

Главным трансфером ушедшей недели стал переход защитника Йошко Гвардиола в «Манчестер Сити» к тренеру Пепу Гвардиоле. Хорват стал самым дорогим защитником в истории футбола и второй самой дорогой покупкой «горожан» — «Лейпциг» выручил за него целых 90 млн евро. В другой половине Манчестера закрыли сделку по нападающему «Аталанты» Расмусу Хойлунду, за которого «Юнайтед» заплатили за 75+10 млн евро. «Челси» пополнил свой состав защитником «Монако» Алексом Дисаси и вратарем «Брайтона» Робертом Санчесом.

В Саудовской Аравии стало на двух футболистов мирового уровня больше: Фабиньо стал одноклубником Карима Бензема в «Аль-Иттихаде», а Садио Мане перешел в «Аль-Наср» к Роналду. Совсем скоро в «Аль-Ахли» должен подъехать полузащитник Франк Кессье.

Европейские клубы продолжают обхаживать футболистов РПЛ с армянскими фамилиями. Трансферные саги Захаряна и Сперцяна, кажется, подошли к концу — оба игрока пока остаются в России. А вот Тикнизян имеет хорошие шансы на переезд в «Вердер» — немецкий клуб сделал «Локомотиву» уже второе предложение. Тем временем «Краснодар» купил защитника сборной Уругвая, а ЦСКА подписал лучшего молодого футболиста чемпионата Узбекистана.

Старт футбольного сезона в Англии

На «Уэмбли» прошел матч за Суперкубок Англии, в котором схлестнулись две лучшие команды прошлого сезона — «Манчестер Сити» и «Арсенал». «Канониры» добыли победу в серии пенальти (1:1, пен. 4:1) и стали обладателями трофея в 17-й раз в истории. Уже в эту пятницу матчем «Бернли» — «Манчестер Сити» стартует первый тур АПЛ.

Вратарские драмы

Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры в 45 лет. У легендарного вратаря, который провел 28 лет в профессиональном футболе, было на руках щедрое предложение из Саудовской Аравии, но вместо этого он объявил о возвращении в сборную Италии. Не в статусе вратаря, разумеется, а в роли главы делегации.

Новоиспеченный страж ворот «Манчестер Юнайтед» Андре Онана начал в новой команде не лучшим образом, пропустив в товарищеском матче гол с центра поля.

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На 42-м году жизни скоропостижно скончался бывший вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин. В 2010 году его карьеру прервало страшное ДТП, из-за которого он остался прикованным к постели. В воскресенье утром у Мандрыкина случился инфаркт.

Очередная потеря российского фигурного катания

Одна из самых талантливых фигуристок России Софья Самоделкина решила сменить гражданство — теперь она будет выступать за Казахстан. Тем временем перешедшие под флаг Грузии фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин выиграли дебютный турнир после ухода из сборной России. Несмотря на успех, Этери Тутберидзе отказалась комментировать победу своей дочери заявив, что не смотрела ее первое выступление под грузинским флагом.

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