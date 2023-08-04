ЦСКА объявил о подписании игрока сборной Узбекистана
19-летний Аббосбек Файзуллаев продолжит свою карьеру в московском клубе.
19-летний Аббосбек Файзуллаев продолжит свою карьеру в московском клубе.
ЦСКА объявил в своих соцсетях о переходе в клуб узбекского футболиста Аббосбека Файзуллаева, который ранее выступал за «Пахтакор».
Контракт с Файзуллаевым подписан до окончания сезона-2025/26 с опцией продления. Футболист будет играть в ЦСКА под 21-м номером.
ЦСКА выпустил видео, в котором показал лучшие моменты Файзуллаева за время его выступлений в составе «Пахтакора». Также в ролике армейцы в шутку сравнили вингера с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.
Основная позиция футболиста на поле — правый вингер, но может сыграть и на противоположном фланге атаки.
В марте 2023-го Аббосбек вместе с молодежной сборной Узбекистана (U-20) стал победителем Кубка Азии, а также был признан лучшим игроком турнира. На Чемпионате мира среди молодежных команд 2023 года Файзуллаев провел 4 матча.
В 2023 году Файзуллаев дебютировал за основную национальную команду, где в двух матчах отметился забитым мячом.