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16:36 (мск), источник: Sportmail.ru

ЦСКА объявил о подписании игрока сборной Узбекистана

19-летний Аббосбек Файзуллаев продолжит свою карьеру в московском клубе.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: соцсети

ЦСКА объявил в своих соцсетях о переходе в клуб узбекского футболиста Аббосбека Файзуллаева, который ранее выступал за «Пахтакор».

Контракт с Файзуллаевым подписан до окончания сезона-2025/26 с опцией продления. Футболист будет играть в ЦСКА под 21-м номером.

ЦСКА выпустил видео, в котором показал лучшие моменты Файзуллаева за время его выступлений в составе «Пахтакора». Также в ролике армейцы в шутку сравнили вингера с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

Во время загрузки произошла ошибка.

Основная позиция футболиста на поле — правый вингер, но может сыграть и на противоположном фланге атаки.

В марте 2023-го Аббосбек вместе с молодежной сборной Узбекистана (U-20) стал победителем Кубка Азии, а также был признан лучшим игроком турнира. На Чемпионате мира среди молодежных команд 2023 года Файзуллаев провел 4 матча.

В 2023 году Файзуллаев дебютировал за основную национальную команду, где в двух матчах отметился забитым мячом.

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