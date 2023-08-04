ЦСКА объявил о подписании игрока сборной Узбекистана

Источник: соцсети

ЦСКА объявил в своих соцсетях о переходе в клуб узбекского футболиста Аббосбека Файзуллаева, который ранее выступал за «Пахтакор».

Контракт с Файзуллаевым подписан до окончания сезона-2025/26 с опцией продления. Футболист будет играть в ЦСКА под 21-м номером.

ЦСКА выпустил видео, в котором показал лучшие моменты Файзуллаева за время его выступлений в составе «Пахтакора». Также в ролике армейцы в шутку сравнили вингера с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-30738633&hd=2&autoplay=1&id=456249831" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Основная позиция футболиста на поле — правый вингер, но может сыграть и на противоположном фланге атаки.

В марте 2023-го Аббосбек вместе с молодежной сборной Узбекистана (U-20) стал победителем Кубка Азии, а также был признан лучшим игроком турнира. На Чемпионате мира среди молодежных команд 2023 года Файзуллаев провел 4 матча.