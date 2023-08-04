«Челси» объявил о переходе защитника Акселя Дисаси
«Челси» на своем официальном сайте объявил о трансфере защитника «Монако» Акселя Дисаси.
«Челси» на своем официальном сайте объявил о трансфере защитника «Монако» Акселя Дисаси.
25-летний француз подписал с лондонским клубом шестилетний контракт. По информации СМИ, сумма трансфера составила 45 млн евро.
«Аксель демонстрировал свой класс на протяжении нескольких сезонов во Франции, и это заслуженно привело к признанию его уровня на международной арене. Он готов сделать следующий шаг в своей карьере, и мы рады, что это произойдет в “Челси”. Мы приветствуем его в клубе и с нетерпением ждем, когда он присоединится к Маурисио Почеттино и своим новым товарищам по команде в ближайшие дни», — прокомментировали трансфер футболиста спортдиректора «Челси» Лоуренс Стюарт и Пол Уинстэнли.
Дисаси стал третьим французским футболистом, пополнившим состав «Челси» этим летом. Ранее состав клуба пополнили полузащитник Лесли Угочукву из «Ренна» и нападающий Кристофер Нкунку из «Лейпцига».
Аксель Дисаси перешел в «Монако» в 2020 году из «Реймса» за 13 млн евро. За монегасков футболист провел 129 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал четыре результативные передачи. На чемпионате мира 2022 года в Катаре Дисаси дебютировал за сборную Франции и принял участие в трех матчах.