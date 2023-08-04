«Челси» объявил о переходе защитника Акселя Дисаси

«Аксель демонстрировал свой класс на протяжении нескольких сезонов во Франции, и это заслуженно привело к признанию его уровня на международной арене. Он готов сделать следующий шаг в своей карьере, и мы рады, что это произойдет в “Челси”. Мы приветствуем его в клубе и с нетерпением ждем, когда он присоединится к Маурисио Почеттино и своим новым товарищам по команде в ближайшие дни», — прокомментировали трансфер футболиста спортдиректора «Челси» Лоуренс Стюарт и Пол Уинстэнли.