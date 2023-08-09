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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
10:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Влашич хочет играть с Миранчуком, но у «Торино» другие планы

Итальянский футбольный клуб «Торино» не имеет планов по трансферу российского футболиста Алексея Миранчука.

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Источник: Reuters

Во вторник «Торино» выкупил у «Вест Хэма» трансфер Влашича. Соглашение с 25-летним игроком рассчитано до конца июня 2027 года и включает опцию продления еще на один сезон. Ранее Влашич, как и Миранчук, провел сезон в «Торино» на правах аренды. В составе «быков» хорватский футболист забил пять мячей и сделал восемь результативных передач в 37 матчах, а Миранчук отметился четырьмя голами и шестью голевыми передачами в 31 матче.

«Никола хотел бы и дальше играть вместе с Миранчуком, но сейчас это не входит в планы “Торино”, — приводит слова агента хорвата Тони Мартича “РИА Новости Спорт”.

Права на Миранчука принадлежат итальянской «Аталанте», куда он перешел из московского «Локомотива» в 2020 году.

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