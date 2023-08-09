Влашич хочет играть с Миранчуком, но у «Торино» другие планы
Итальянский футбольный клуб «Торино» не имеет планов по трансферу российского футболиста Алексея Миранчука.
Итальянский футбольный клуб «Торино» не имеет планов по трансферу российского футболиста Алексея Миранчука.
Во вторник «Торино» выкупил у «Вест Хэма» трансфер Влашича. Соглашение с 25-летним игроком рассчитано до конца июня 2027 года и включает опцию продления еще на один сезон. Ранее Влашич, как и Миранчук, провел сезон в «Торино» на правах аренды. В составе «быков» хорватский футболист забил пять мячей и сделал восемь результативных передач в 37 матчах, а Миранчук отметился четырьмя голами и шестью голевыми передачами в 31 матче.
«Никола хотел бы и дальше играть вместе с Миранчуком, но сейчас это не входит в планы “Торино”, — приводит слова агента хорвата Тони Мартича “РИА Новости Спорт”.
Права на Миранчука принадлежат итальянской «Аталанте», куда он перешел из московского «Локомотива» в 2020 году.