Влашич хочет играть с Миранчуком, но у «Торино» другие планы

Во вторник «Торино» выкупил у «Вест Хэма» трансфер Влашича. Соглашение с 25-летним игроком рассчитано до конца июня 2027 года и включает опцию продления еще на один сезон. Ранее Влашич, как и Миранчук, провел сезон в «Торино» на правах аренды. В составе «быков» хорватский футболист забил пять мячей и сделал восемь результативных передач в 37 матчах, а Миранчук отметился четырьмя голами и шестью голевыми передачами в 31 матче.