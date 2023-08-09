Защитник «Манчестер Юнайтед» Магуайр переходит в «Вест Хэм»
«Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм» договорились о трансфере английского защитника Харри Магуайра. Об этом сообщает The Athletic.
«Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм» договорились о трансфере английского защитника Харри Магуайра. Об этом сообщает The Athletic.
Сумма трансфера составит 30 млн фунтов (34,8 млн евро). Лондонцам осталось лишь договориться об условиях личного контракта с Магуайром. Также «Вест Хэм» предлагал аналогичную сумму за полузащитника Скотта Мактоминея, но манкунианцы отказались от продажи игрока.
«Юнайтед» уже определился с потенциальной заменой Магуайру. Английскому клубу интересен защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо. Ожидается, что переговоры по нему начнутся после завершения трансфера Магуайра.
Магуайр перешел в «Ман Юнайтед» в 2019 году из «Лестера» за 87 млн евро. Он был самым дорогим защитником в истории, пока его рекорд этим летом не побил трансфер Йошко Гвардиола в «Манчестер Сити» за 90 млн евро. За четыре года в «Юнайтед» Магуайр провел 175 матчей, в которых отметился семью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Вместе с манкунинацами в прошлом сезоне он выиграл Кубок английской лиги.