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13:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Защитник «Манчестер Юнайтед» Магуайр переходит в «Вест Хэм»

«Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм» договорились о трансфере английского защитника Харри Магуайра. Об этом сообщает The Athletic.

Манчестер Юнайтед
Вест Хэм ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Сумма трансфера составит 30 млн фунтов (34,8 млн евро). Лондонцам осталось лишь договориться об условиях личного контракта с Магуайром. Также «Вест Хэм» предлагал аналогичную сумму за полузащитника Скотта Мактоминея, но манкунианцы отказались от продажи игрока.

«Юнайтед» уже определился с потенциальной заменой Магуайру. Английскому клубу интересен защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо. Ожидается, что переговоры по нему начнутся после завершения трансфера Магуайра.

Магуайр перешел в «Ман Юнайтед» в 2019 году из «Лестера» за 87 млн евро. Он был самым дорогим защитником в истории, пока его рекорд этим летом не побил трансфер Йошко Гвардиола в «Манчестер Сити» за 90 млн евро. За четыре года в «Юнайтед» Магуайр провел 175 матчей, в которых отметился семью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Вместе с манкунинацами в прошлом сезоне он выиграл Кубок английской лиги.

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 Защитник «Манчестер Юнайтед» Магуайр переходит в «Вест Хэм»
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