«Манчестер Юнайтед» представил третий комплект формы с дьяволом вместо эмблемы

Футболка выполнена в белом цвете с красными деталями. Она отражает дух выдающегося прошлого команды. Дизайн формы вдохновлен триумфальным сезоном-1908/09, тогда команда одержала победу в Кубке Англии.

«Для третьего комплекта этого сезона катализатором вдохновения послужила футболка сезона-1908/1909, которая стала идеальным фоном для усиления знаменитого символа клуба — красного дьявола. Этот дизайн намеренно сдержан, в нем прослеживаются тенденции современной уличной моды, а облачно-белый фон выбран таким образом, чтобы “красный дьявол” сиял и вдохновлял на поле», — говорится в сообщении на официальном сайте «Манчестер Юнайтед».