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12:30 (мск), источник: Sportmail.ru

«Манчестер Юнайтед» представил третий комплект формы с дьяволом вместо эмблемы

«Манчестер Юнайтед» представил комплект формы на сезон-2023/24. На футболке вместо эмблемы «МЮ» изображен символ клуба — дьявол с красным трезубцем.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Социальные сети "Манчестер Юнайтед"

Футболка выполнена в белом цвете с красными деталями. Она отражает дух выдающегося прошлого команды. Дизайн формы вдохновлен триумфальным сезоном-1908/09, тогда команда одержала победу в Кубке Англии.

Источник: Социальные сети "Манчестер Юнайтед"

«Для третьего комплекта этого сезона катализатором вдохновения послужила футболка сезона-1908/1909, которая стала идеальным фоном для усиления знаменитого символа клуба — красного дьявола. Этот дизайн намеренно сдержан, в нем прослеживаются тенденции современной уличной моды, а облачно-белый фон выбран таким образом, чтобы “красный дьявол” сиял и вдохновлял на поле», — говорится в сообщении на официальном сайте «Манчестер Юнайтед».

В презентации новой формы принял участие легендарный ветеран «МЮ» Рой Кин.

Источник: Социальные сети "Манчестер Юнайтед"
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